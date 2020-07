La Bourse de Paris attendue presque à l'équilibre

La Bourse de Paris devrait ouvrir en très légère baisse vendredi, au lendemain d'une journée faste où les indicateurs économiques meilleurs qu'attendu ont pris le pas sur les inquiétudes sanitaires.

Le contrat à terme sur le CAC 40 perdait 0,11% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Jeudi, il avait bondi de 2,49% à 5.049,38 points, le plus haut niveau depuis le 10 juin.

Wall Street a pour sa part fini légèrement dans le vert jeudi et le Nasdaq, l'indice à forte coloration technologique, a atteint un nouveau record. Comme la plupart des marchés financiers américains, Wall Street restera fermée vendredi, à la veille de la fête nationale américaine.

"Les marchés européens devraient ouvrir un peu en baisse dans une séance marquée par des volumes qui pourraient bien être plus faibles en l'absence des marchés américains", commente Michael Hewson, analyste à CMC Markets, soulignant également que "la semaine sera positive de toute façon".

Après trois premières journées mitigées, tous les marchés européens ont salué jeudi les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis meilleurs qu'attendu, avec 4,8 millions d'emplois créés. Le taux de chômage a baissé à 11,1%, contre 13,3% en mai.

Cette éclaircie est loin d'être synonyme d'un retour à la normale, le taux de chômage aux Etats-Unis s'établissant à 3,5% avant la crise.

"La hausse plus importante que prévu des demandes hebdomadaires d'allocations chômage pourrait être une alerte car des entreprises retardent leur projet de réouverture", note Michael Hewson.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 a battu un nouveau record aux Etats-Unis jeudi, avec 53.000 contaminations. Au Texas, le gouverneur a annoncé l'obligation de porter un masque dans les lieux publics. En revanche, en Floride, autre Etat où les contaminations flambent, le gouverneur a exclu de fermer à nouveau les commerces.

Si en Europe, la situation sanitaire s'avère meilleure, la pandémie reste au coeur de toutes les précautions.

En Angleterre, les pubs et les restaurants vont rouvrir samedi mais le Premier ministre Boris Johnson appellera à la prudence lors d'une conférence de presse vendredi.

"La rentrée sera très dure, il faut nous y préparer", a averti de son côté le président français Emmanuel Macron dans un entretien à la presse quotidienne régionale.

Une bonne nouvelle est venue d'Allemagne jeudi, où les députés ont apporté jeudi leur soutien aux programmes d'aide de la Banque centrale européenne à la zone euro, mis en cause dans un arrêt retentissant début mai par la Cour constitutionnelle allemande.

Or "l'optimisme s'explique en grande partie par la lutte des banques centrales et des gouvernements pour maintenir des prix artificiellement gonflés", sur les marchés pointe Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Côté indicateur, les investisseurs s'attarderont sur les PMI des services publiés dans plusieurs pays d'Europe, dont la France et l'Allemagne.

VALEURS A SUIVRE

Bic: La Commission du commerce international des Etats-Unis a décidé jeudi d'empêcher l'importation "de tous les briquets qui imitent l'apparence emblématique des briquets Bic".

Air France: le groupe doit officialiser vendredi la suppression de plus de 7.500 postes d'ici à fin 2022, pour l'essentiel via des départs naturels non remplacés et des départs volontaires, même si des licenciements dans le court-courrier ne sont pas exclus.

Secteur bancaire: 16 banques d'Europe ont annoncé jeudi un nouveau service de paiement paneuropéen promis pour 2022 en vue de faciliter la vie des consommateurs et commerçants, mais aussi de proposer une option alternative aux acteurs étrangers.

fs/tq/spi