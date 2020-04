La Bourse de Paris attendue légèrement dans le vert, les yeux tournés vers Bruxelles

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi, profitant de la remontée de Wall Street et des cours du brut, mais en restant sur ses gardes avant un sommet européen sous le signe des divisions.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,44% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en hausse de 1,25% à 4.411,80 points.

Wall Street a également terminé dans le vert dans la soirée reprenant pied grâce à la remontée des cours du pétrole.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse dans le sillage du rebond du marché américain, alimenté par la progression du prix du baril de pétrole", a estimé John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Mais, a-t-il poursuivi, "la tendance pourrait cependant s'inverser après la réunion du Conseil européen qui devrait confirmer les désaccords qu'il y entre les membres du +nord+ (notamment l'Allemagne) et ceux du +sud+ (notamment l'Italie)".

Les 27 ne parviennent en effet pas, pour le moment, à s'entendre sur la façon de relancer le moteur économique et contrairement à l'habitude, ils ne devraient adopter aucune déclaration commune à l'issue de leur sommet en visioconférence, qui débutera à 13H00 GMT.

La remontée des cours de pétrole qui se poursuivait jeudi devrait apporter du soulagement, couplé à une certaine prudence car elle est liée à l'escalade des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis.

Du côté des indicateurs, en France le climat des affaires a atteint son plus bas niveau historique en avril et en Allemagne, le moral des consommateurs allemands devrait atteindre un nouveau plus bas historique en mai, selon le baromètre GfK.

Les indices d'activités (PMI) pour avril en zone euro sont aussi attendus, tout comme les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les ventes de maisons neuves en mars aux Etats-Unis.

VALEURS A SUIVRE

Accor : Le géant de l'hôtellerie a fait état d'une activité très dégradée en début d'année, laminée par la pandémie.

Pernod Ricard : Le ventes à périmètre constant du groupe de spiritueux ont plongé de 14,5% au troisième trimestre de son exercice décalé en raison des mesures de confinement.

Renault : Le constructeur a vu son chiffre d'affaires plonger de 19,2% au premier trimestre, victime de l'effondrement du marché mondial.

Air France-KLM : Un soutien des Etats français et néerlandais est "indispensable" pour permettre au groupe de se relever de la crise, a indiqué mercredi son directeur général Benjamin Smith.

Hermès : Le groupe s'attend à des ventes "fortement impactées" au deuxième trimestre par l'épidémie mais reste "confiant" sur sa "résilience".

Schneider Electric : Le groupe a limité les dégâts au premier trimestre, avec une activité en recul de 7,6%, mais s'attend à un "impact significatif" pour la suite de la pandémie

TechnipFMC : Le groupe a plongé dans le rouge au premier trimestre à la suite de charges comptables et a vu ses prises de commandes chuter avec la crise.

Ingenico : Le groupe de services de paiement anticipe une baisse de 20% de son chiffre d'affaires au second trimestre du fait de la crise, après une croissance de 4% au premier trimestre.

Télécoms : Les grands opérateurs de télécommunications, dans une situation économique "plus confortable que le reste de l'économie", doivent soutenir la filière des infrastructures, selon le régulateur du secteur.

ADP : Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a baissé de 5,6% au premier trimestre, marqué par les premiers effets de la pandémie.

Bic : Le groupe a vu son bénéfice net chuter de 36% au premier trimestre, la pandémie aggravant un contexte de marché déjà défavorable.

Dassault Systèmes : L'éditeur de logiciels a vu au premier trimestre son bénéfice net chuter de 30% en lien avec un décalage comptable lié à une acquisition.

Getlink : L'exploitant du Tunnel sous la Manche ne versera pas de dividendes et renonce à ses prévisions à cause de la crise.

Rexel : Les ventes du groupe ont reculé de 2,7% au premier trimestre, accusant une chute brutale à partir de la mi-mars en lien avec l'épidémie.

Edenred : La société prévient qu'elle subira une "baisse d'activité accentuée" au deuxième trimestre, liée au confinement.

Covivio : Le groupe immobilier a subi une baisse de ses revenus au premier trimestre liée à la crise.

