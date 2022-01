La Bourse de Paris attendue hausse

La Bourse de Paris s'apprêtait à commencer l'année en hausse lundi, gardant toujours à l'oeil la situation sanitaire, après son envolée de 2021.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 progressait de 0,40% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, il avait fini sur une baisse de 0,28% à 7.153,03 points, au terme d'une année 2021 exceptionnelle, conclue par un gain de 28,85%.

Après les fêtes de fin d'année, les opérateurs vont petit à petit revenir sur les marchés, et les volumes d'échanges devraient s'étoffer au cours de la semaine.

Lundi, alors que plusieurs marchés en Asie ou celui de Londres sont fermés, ils risquent d'être "anémiques", préviennent les analystes de Saxo Banque.

Les préoccupations de fin 2021 n'ont toutefois pas disparu, et les impacts de la vague d'Omicron sur les économies continuent d'influer sur les cours, même si les investisseurs restent confiants et misent sur des perturbations limitées et temporaires.

"Si l'accélération de la propagation d'Omicron peut justifier une approche prudente sur la réouverture des économies, on peut espérer que la vaccination contribuera à limiter l'impact économique", avance Jun Rong Yeap, analyste d'IG.

La séance sera marquée par les chiffres définitifs de l'activité manufacturière (PMI) en décembre, pour les pays européens et la zone euro en matinée, puis pour les Etats-Unis dans l'après-midi.

En Asie, le géant chinois de l'immobilier Evergrande a annoncé lundi une nouvelle suspension de sa cotation à la Bourse de Hong Kong, sans en expliquer les raisons. Il a déjà été classé en défaut de paiement par les agences de notation internationales après n'avoir pas remboursé une partie de sa colossale dette, environ 260 milliards d'euros, dans les délais en novembre.

Parmi les valeurs à suivre

Safran: le motoriste et équipementier aéronautique va embaucher 12.000 personnes dans le monde en 2022, dont 3.000 en France, pour répondre à l'augmentation des cadences de production, a annoncé dimanche son directeur général Olivier Andriès au Figaro.

Secteur automobile: le marché automobile français est resté en 2021 à son niveau historiquement bas de 2020, avec un quart de ventes en moins par rapport à celles de 2019. Les deux grandes marques françaises enregistrent des chiffres de ventes encore plus bas qu'en 2020, Peugeot dépassant Renault.