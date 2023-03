La Bourse de Paris attendue encore dans le vert

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une positive jeudi, conservant sa tendance depuis le début de la semaine à mesure que le souvenir de la crise bancaire s'éloigne pour les investisseurs.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,50% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mercredi, il avait terminé en hausse de 1,39%, pour finir à 7.186,99 points, au plus haut depuis le 10 mars.

La cote parisienne est désormais presque au même niveau qu'au tout début de la crise bancaire en Europe et plus si loin de son record absolu en séance, juste au-dessus des 7.400 points.

Le CAC 40 se dirige vers son deuxième trimestre d'affilée avec un bond de plus de 10%, une première depuis 2009.

"La confiance continue de revenir après les bouleversements des deux dernières semaines", observe Michael Hewson, de CMC Markets.

Mercredi, la Bourse de New York a aussi terminé en nette hausse, les actions technologiques à l'honneur: le Nasdaq a progressé de 1,79% et le Dow Jones de 1,00%.

Cela n'empêchera pas encore les investisseurs d'écouter avec attention les remarques de responsables de la Banque centrale européenne sur l'évolution de la situation dans la journée.

Mais d'autres indicateurs éloignés des soubresauts bancaires vont aussi les animer, en particulier la première estimation de l'inflation en Allemagne pour mars, attendue à 14H00.

Les économistes s'attendent à une nette décrue, de 9,3% en février sur un an à 7,5%, de l'indice européen harmonisé.

Avant cela, des mesures sur la confiance des consommateurs et le climat des affaires en zone euro sont également attendus. Aux Etats-Unis, la dernière estimation du PIB au 4e trimestre 2022 sera aussi publiée.

Vendredi, les données de l'inflation pour de nombreux pays européens, dont la France, pour la zone euro ainsi que pour les Etats-Unis (indicateur PCE) animeront la séance et refocaliseront un peu plus l'attention sur la lutte contre l'envolée des prix, passée au second plan face à l'instabilité financière.

Parmi les valeurs à suivre

LNA Santé (soins médicaux, maisons de retraite, etc.) a vu son bénéfice net annuel progresser de 21,2% en 2022 à 29,3 millions d'euros, tiré par la hausse de son activité et l'amélioration de ses marges.

