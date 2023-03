La Bourse de Paris attendue en retrait

La Bourse de Paris s'apprête à ouvrir en baisse vendredi, un léger repli qui ne devrait pas ternir le rebond observé au cours de la semaine après la baisse des tensions dans le secteur bancaire.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,68% une quarantaine de minutes avant le début de la séance. Jeudi, la cote parisienne a grappillé 0,11% et sur la semaine elle progresse de plus de 3%.

"Les investisseurs évoluent toujours dans le doute concernant le secteur bancaire, les récents propos de la secrétaire d'Etat américaine ne réussissant pas à rassurer", note John Plassard, spécialiste en investissement pour Mirabaud.

Pour la banque nationale suisse, le rachat de Credit Suisse par sa concurrente et compatriote UBS a sonné la fin de la crise de confiance envers la seconde banque helvétique.

Cela a permis un rebond des indices boursiers et des valeurs bancaires européennes.

En parallèle cette semaine, les banques centrales des États-Unis, d'Angleterre, de Suisse et de Norvège ont annoncé une nouvelle hausse de leurs taux directeurs, leur principal outil de lutte contre l'inflation.

Si la manoeuvre effectuée par la puissante Réserve fédérale américaine (Fed) a été perçue comme accommodante, l'institution a prévenu que le choc bancaire devrait "entraîner un certain resserrement des conditions de crédit", et in fine avoir un impact sur l'économie réelle.

A l'agenda de la séance du jour figurent les indicateurs PMI d'activité dans les services manufacturiers et des services en France, en Allemagne et dans la zone euro pour mars.

"Au cours des derniers mois, les signes de divergence entre la France et l'Allemagne en matière d'activité économique se sont multipliés: l'économie française semble ralentir, tandis que l'activité économique allemande se reprend lentement, bien qu'à partir d'un niveau peu élevé", estime Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

