La Bourse de Paris attendue en repli, rattrapée par la pandémie

La Bourse de Paris s'orientait vers un démarrage en retrait vendredi matin, au lendemain d'une réunion de la BCE ayant mis l'accent sur les risques persistants que fait peser la pandémie, et au moment où les nouvelles restrictions se multiplient en Europe.

Le contrat à terme sur l'indice vedette parisien cédait 0,32% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, après avoir déjà reculé de 0,67% la veille.

"Les gains enregistrés hier soir aux Etats-Unis", où le Nasdaq a signé de nouveaux records, "ne semblent pas s'être diffusés aux marchés asiatiques et ne devraient pas non plus générer d'élan en Europe, où l'on attend une ouverture en légère baisse en raison des inquiétudes autour de nouvelles restrictions" dues à la pandémie, relève Michael Hewson, un analyste de CMC Markets UK.

Le président américain Joe Biden a promis jeudi une mobilisation digne de "temps de guerre" face au Covid-19, tandis que l'Europe, alarmée face à la propagation de nouveaux variants sur son sol, serre encore la vis.

Dans la foulée d'un sommet européen virtuel consacré à la pandémie, la France a annoncé qu'elle imposerait à partir de dimanche aux voyageurs en provenance d'autres pays européens la présentation d'un test PCR négatif réalisé 72 heures avant le départ. Paris n'exclut pas en outre un troisième confinement en cas de détérioration de la situation.

Ainsi, pour les marchés, les raisons d'hésiter sont nombreuses, résume M. Hewson, "les dirigeants de l'Union européenne envisageant la fermeture des frontières intérieures en raison du nombre croissant des taux d'infection et de mortalité tandis que différents gouvernements pourraient étendre leurs diverses restrictions".

La Banque centrale européenne, qui a opté jeudi pour le statu quo concernant sa panoplie d'outils anti-crise sensiblement renforcée en décembre, a aussi fait part de son inquiétude quant au "risque sérieux" que fait peser sur la reprise la virulence de la pandémie.

Côté indicateurs, la séance sera placée sous le signe de la publication des indices PMI de janvier en zone euro et au Royaume-Uni.

Les ventes de détail britanniques et les reventes de logements aux Etats-Unis pour décembre sont aussi attendues.

Valeurs à suivre

Rémy Cointreau: le groupe de spiritueux a enregistré une nette hausse de ses ventes au troisième trimestre de son exercice décalé, portée par la consommation à domicile aux Etats-Unis, après un premier semestre plombé par la crise sanitaire.

Airbus: l'avionneur européen va augmenter les cadences de production de ses monocouloirs et passer de 40 avions de la famille A320 par mois à 43 au troisième trimestre et 45 au quatrième trimestre 2021.

Compagnie des Alpes: le leader mondial de l'exploitation des domaines skiables a vu son chiffre d'affaires au premier trimestre 2020-2021 divisé par cinq, ses activités dans les parcs de loisirs comme dans les stations de ski ayant été paralysées par la pandémie de Covid-19.

Seb: lesté par la pandémie, le géant français du petit électroménager a publié, sans surprise, des ventes en recul en 2020, même s'il a retrouvé des couleurs sur la fin de l'année.

Natixis: la filiale cotée du groupe bancaire BPCE a lancé cette semaine un plan de départ volontaire dans ses activités en France, qui va concerner 245 postes, a déclaré jeudi à l'AFP un porte-parole, confirmant des informations de L'Agefi.

jra/cd/nth