La Bourse de Paris attendue en repli pour le dernier jour de l'année

La Bourse de Paris devrait démarrer en baisse sa dernière séance de l'année 2021, qui a été riche en records.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 perdait 0,39% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait terminé en baisse de 0,16%.

Le marché français est ouvert pour seulement une demi-séance vendredi, tout comme la place londonienne. Une grande partie des marchés boursiers mondiaux ont déjà fermé boutique pour 2021, dont Francfort, Milan ou Tokyo.

Jeudi, la Bourse de New York, qui avait évolué modestement dans le vert en séance, a finalement terminé en retrait, au lendemain de records pour deux de ses principaux indices.

La cote parisienne devrait lui emboîter le pas vendredi et s'éloigner légèrement de son plus haut absolu à plus de 7.200 points, atteint mercredi.

Le bilan de l'année reste plus que positif avec une progression depuis le 1er janvier de plus de 29% à l'heure actuelle. 2021 a été l'année de tous les records pour le CAC 40 qui a battu son plus haut historique vieux de 21 ans et a dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 7.000 points.

Les investisseurs continuent de surveiller l'évolution de la pandémie même s'ils n'anticipent pas de nouveaux blocages de l'économie.

Le nombre de cas quotidiens atteint des sommets sous l'effet du variant Omicron: entre le 23 et le 29 décembre, plus de 7,3 millions de nouveaux cas ont été détectés dans le monde, soit une moyenne de 1.045.000 par jour.

Omicron est désormais majoritaire parmi les infections au Covid-19 recensées en France.

Ce chiffre ne s'accompagne cependant pas d'une hausse comparable des hospitalisations et l'Afrique du Sud, où le variant Omicron a été détecté le mois dernier, a annoncé jeudi avoir passé le pic de la vague sans hausse importante du nombre des décès.

Ainsi pour les analystes de Charles Schwab, "les inquiétudes concernant le variant Omicron se sont estompées, mais la vitesse de sa propagation tempère le moral" des investisseurs.

L'agenda économique de ce 31 décembre est vide en Europe et aux Etats-Unis.

En Chine, l'activité manufacturière a confirmé sa progression en décembre après plusieurs mois de contraction.

