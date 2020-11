La Bourse de Paris attendue en repli dû à des prises de bénéfices

La Bourse de Paris devrait marquer le pas vendredi sous l'effet de prises de bénéfices après avoir aligné de fortes progressions tout au long de la semaine.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 cédait 0,67% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, la place parisienne avait fini en hausse de 1,24% à 4.983,99 points.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage d'une prise de bénéfices après les fortes progressions de la semaine, des interrogations quant au nom du futur président des Etats-Unis (...), anticipe John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Les investisseurs craignent également que les chiffres de l'emploi américain d'octobre montrent une nouvelle détérioration et s'inquiètent des effets de la deuxième vague de coronavirus, poursuit l'expert.

Le monde attend toujours le résultat de l'élection présidentielle américaine que semble pouvoir emporter le candidat démocrate Joe Biden.

La communication jeudi de la Réserve fédérale américaine, qui s'est de nouveau posée en bouée de sauvetage face aux risques "considérables" que fait peser la pandémie sur l'économie, a eu peu d'impact sur les marchés, focalisés sur l'issue du scrutin présidentiel.

"La Fed reste en mode autopilote et n'a pas estimé, malgré les vents contraires (covid-19, incertitudes quant au nouveau président américain et manque de stimulus) devoir agir avant décembre", souligne M. Plassard.

Si l'activité économique et l'emploi se sont redressés aux Etats-Unis depuis la fin du printemps, ils restent cependant inférieurs à leurs niveaux du début de l'année.

Alors que les Etats-Unis enregistrent des records de contaminations, le patron de la Fed Jerome Powell a estimé que l'augmentation récente de nouveaux cas de coronavirus dans le monde était particulièrement préoccupante pour l'économie.

"La balle semble à très court terme être dans les mains du gouvernement américain qui se doit de signer le nouveau plan de relance, quel que soit le montant", affirme M. Plassard.

- VALEURS A SUIVRE -

Natixis : la filiale du groupe bancaire mutualiste BPCE va être l'objet d'un plan de transformation qui prévoit notamment une séparation avec le fonds à problèmes H2O et une réduction des risques en dérivés actions.

Sanofi : le groupe a présenté aux représentants du personnel son projet, annoncé en février, de créer une entreprise autonome pour certaines de ses activités dans les principes actifs pharmaceutiques, qui doit être introduite en Bourse en 2022.

Euronext : l'opérateur boursier a enregistré une progression trimestrielle de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net de plus de 10% sur un an.

Alstom : le constructeur ferroviaire a remporté un contrat de près 130 millions d'euros pour fournir 66 tramways supplémentaires à Casablanca, au Maroc.

ADP : la signature de trois accords négociés en vue d'adapter le modèle économique et social d'ADP à la crise du Covid-19 a échoué faute de majorité trouvée parmi les trois organisations représentatives (CFE-CGC, CGT, Unsa).

JCDecaux : le groupe continue de subir les effets des mesures sanitaires contre l'épidémie, et a vu son chiffre d'affaires au troisième trimestre chuter de plus de 40% comme au premier semestre.

pan/ak/spi