La Bourse de Paris attendue en repli

La Bourse de Paris devrait ouvrir en petite baisse jeudi, prenant le temps d'étudier une nouvelle salve de résultats d'entreprises et le dernier rapport de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 baissait de 0,22% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mercredi, il avait terminé en hausse de 0,54%.

Les difficultés mondiales d'approvisionnement, ainsi que le manque de main-d'oeuvre et les inquiétudes liées au variant Delta du Covid-19 ont fait ralentir la croissance de l'activité économique aux Etats-Unis au début de l'automne, a indiqué mercredi la Fed dans son Livre Beige.

Ce rapport économique fait par ailleurs état de perspectives à court terme qui "restaient positives", avec cependant des "incertitudes" plus grandes et un "optimisme plus prudent".

"Ce rapport sert de base pour la prochaine réunion de la Fed qui aura lieu les 2 et 3 novembre prochains", rappelle John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Mercredi, Wall Street a clôturé en ordre dispersé, les indices Dow Jones et S&P 500 terminant à un souffle de leurs records historiques.

"Les investisseurs s'interrogent de plus en plus sur la soutenabilité de cette dynamique haussière après la publication d'un (Livre Beige) sans grande saveur", commente John Plassard.

Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire a, de son côté, estimé mercredi que les problèmes d'approvisionnement qui poussent les prix à la hausse, notamment ceux de l'énergie, allaient persister "tout au long de l'année 2022".

Ce jeudi, les publications d'entreprises se poursuivent en Europe et aux Etats-Unis.

Les investisseurs surveilleront aussi le retour du groupe immobilier chinois ultra-endetté Evergrande à la Bourse de Hong Kong, où l'action a plongé de plus de 10% lors des premiers échanges.

Valeurs à suivre

Hermès: le groupe de luxe a maintenu au 3e trimestre sa croissance très forte, en réalisant 2,367 milliards d'euros de ventes, soit une hausse de 40% par rapport à 2019 avant la pandémie, grâce à une forte progression sur "toutes les zones géographiques".

Pernod Ricard: le numéro deux mondial des spiritueux a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 22% au premier trimestre de son exercice décalé, au-delà des attentes des analystes et supérieur à son niveau d'avant la crise sanitaire.

Carrefour: le distributeur a annoncé un chiffre d'affaire de 20,4 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse 0,8% à magasins comparables sur un an, notamment grâce à ses bonnes performances en Amérique latine.

Eurofins: toujours porté par une solide activité liée au Covid-19, le géant français des laboratoires d'analyses a enregistré des ventes en nette croissance au troisième trimestre, l'amenant à revoir de nouveau à la hausse ses perspectives pour 2021.

Atos: en pleine mauvaise passe financière et boursière, le géant informatique français a annoncé le départ quasi-immédiat de son directeur général depuis deux ans Elie Girard, remplacé par l'actuel patron d'Eutelsat Rodolphe Belmer.

Edenred: la société française de services prépayés, maison mère de Ticket Restaurant, a rétabli les objectifs de son plan stratégique 2019/2022 pour l'an prochain, au vu du "fort dynamisme commercial" qui a marqué l'activité du troisième trimestre.

Getlink: le groupe exploitant du tunnel sous la Manche a publié un chiffre d'affaires en baisse de 11,5% au troisième trimestre, handicapé par la poursuite des restrictions de déplacement entre le Royaume-Uni et le continent pendant l'été.