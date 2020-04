La Bourse de Paris attendue en repli

La Bourse de Paris devrait perdre du terrain mercredi à l'ouverture, déchantant quelque peu face aux derniers bilans sur les contaminations et décès liés au coronavirus des deux côtés de l'Atlantique, et avant la publication des minutes de la Fed.

Le contrat à terme sur le CAC 40 reculait de 1,62% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en hausse de 2,12% à 4.438,27 points.

Wall Street a en revanche terminé en légère baisse mardi.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin dans le sillage de la clôture des indices américains qui avaient pourtant ouvert en très forte hausse", relève dans une note John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud Securities.

"Les inquiétudes concernant l'évolution du coronavirus aux Etats-Unis et du prix du baril de pétrole demeurent aussi", ajoute-t-il.

L'optimisme initial des investisseurs a commencé à faiblir mardi "quand il devint clair que toute inflexion dans le taux de contamination ne serait pas une voie à sens unique", constate dans une note Michael Hewson, un analyste de CMC Markets UK.

Ainsi, le fait que l'Espagne ait rapporté une augmentation du nombre de contaminations et de décès et que les autorités françaises aient prévenu s'attendre à ce que le bilan augmente dans le pays dans les prochains jours, a douché les espoirs des investisseurs, selon lui.

Aux Etats-Unis, le coronavirus a tué près de 2.000 personnes en 24 heures mardi, soit le pire bilan journalier dans un seul pays depuis le début de la pandémie, rapprochant un peu plus la première économie mondiale des deux pays les plus endeuillés jusqu'ici, Italie et Espagne.

L'administration Trump a d'ailleurs engagé de nouvelles discussions avec les responsables du Congrès pour apporter 250 milliards de liquidités supplémentaires aux petites et moyennes entreprises et leur permettre de payer leurs employés pendant la crise du coronavirus.

A Wuhan en Chine, berceau de l'épidémie, l'heure était au déconfinement: des milliers de Chinois se ruaient vers la sortie mercredi après la fin du bouclage de la ville à l'origine du Covid-19.

"Les investisseurs attendent désormais la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed)" mi-mars, souligne M. Hewson. Quelques jours avant, la banque centrale américaine avait abaissé en urgence ses taux d'un point de pourcentage.

Le marché va également devoir digérer l'échec des discussions entre les ministres européens des Finances, qui ne sont toujours pas parvenus à s'entendre mercredi matin sur une réponse économique commune face au coronavirus et doivent se réunir à nouveau jeudi.

De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé mardi des mesures "sans précédent" pour faciliter l'octroi de garanties par les banques se refinançant à ses guichets afin de stimuler le crédit dans la zone euro en pleine pandémie de coronavirus.

Dans le reste de l'agenda, le produit intérieur brut (PIB) de la France a plongé d'environ 6% au premier trimestre 2020, plongeant le pays en récession, selon une estimation publiée mercredi par la Banque de France.

En Allemagne, les principaux instituts économiques doivent présenter leur rapport biannuel et leur prévision de croissance communs.

Aux Etats-Unis, outre les minutes de la Fed, est attendu le rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole, à la veille d'une très attendue réunion des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés.

VALEURS A SUIVRE

Fleury-Michon: le groupe de charcuterie-traiteur français a connu des ventes contrastées au premier trimestre, du fait de la pandémie de Covid-19, après avoir essuyé en 2019 une lourde perte imputable à la flambée des cours du porc.

jra/jld/nth