La Bourse de Paris attendue en repli après le gel du plan de relance aux Etas-Unis

La Bourse de Paris devrait se replier à l'ouverture mercredi dans le sillage de la chute de Wall Street, provoquée la veille par la décision de Donald Trump de geler les négociations au Congrès sur un nouveau plan d'aide américain.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 cédait 0,38% une quarantaine de minutes avant l'ouverture des échanges. Mardi, la cote parisienne avait fini en modeste hausse (+0,48%) à 4.895,46 points.

Les marchés de Chine continentale restent fermés pour cause de jour férié.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de l'arrêt par Donald Trump des négociations avec les démocrates concernant un nouveau plan d'aide à l'économie, pour les reprendre après les élections présidentielles américaines +lorsqu'il aura gagné +", affirme John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Donald Trump, qui selon son médecin, ne présentait plus de symptôme du Covid-19 au lendemain de son retour à la Maison Blanche, après trois jours d'hospitalisation, a minimisé la menace du coronavirus et mis fin brutalement mardi aux négociations avec les démocrates sur de nouvelles aides aux ménages et entreprises.

Cette décision a jeté un froid à Wall Street, alors que de nombreux économistes et experts ont déjà prévenu que l'absence d'un nouveau coup de pouce gouvernemental risquait de freiner la reprise économique.

Parmi eux, le président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell a aussi fait savoir mardi que les conséquences seraient désastreuses pour l'économie s'il n'y avait pas de nouvelles aides pour les ménages et les entreprises.

Depuis des semaines, les marchés sont dans l'attente d'un paquet de mesures de soutien à l'économie aux Etats-Unis pour surmonter l'épreuve de la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir et a nécessité la réintroduction de nouvelles mesures de restrictions en Europe et aux Etats-Unis.

Face à l'augmentation inquiétante du nombre de nouvelles infections au Covid-19, les villes allemandes de Berlin et Francfort ont annoncé mardi la mise en place d'un couvre-feu et une restriction des contacts sociaux.

L'Espagne dévoile de son côté mercredi son plan de relance pour redresser une économie espagnole dévastée par la crise du Covid-19, tandis que le PIB espagnol devrait chuter de 11,2% cette année, deux points de plus que prévu en mai.

Au cours de la séance, les investisseurs se pencheront sur le compte-rendu (les Minutes) de la réunion monétaire de la Fed.

"Les récents commentaires de la Banque centrale américaine laissent entendre que celle-ci va maintenir ses taux proches de zéro, jusqu'à 2023", rappelle David Madden, analyste chez CMC Markets.

- VALEURS A SUIVRE -

Le secteur de l'aéronautique, notamment Dassault Aviation auquel la France va commander "d'ici à la fin de l'année" 12 avions de combat Rafale, et Airbus après que le ministère des Armées a commandé dix hélicoptères NH90 destinés aux forces spéciales de l'armée de Terre.

Danone : le groupe alimentaire a annoncé mardi qu'il cédait via une procédure accélérée le solde de sa participation de 6,61% dans le spécialiste japonais des probiotiques Yakult Honsha, pour environ 470 millions d'euros.

OL Groupe : la holding cotée coiffant l'Olympique lyonnais, a plongé "dans le rouge" lors de son exercice achevé fin juin, frappé de plein fouet par la crise sanitaire, et table sur un nouveau déficit cette année.

Pernod Ricard : Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

