La Bourse de Paris attendue en repli après l'avertissement sur résultat d'Apple

La Bourse de Paris devrait ouvrir en repli mardi, s'inquiétant des conséquences concrètes du coronavirus sur les entreprises après un avertissement sur résultats d'Apple mettant en cause l'épidémie.

Le contrat à terme sur le CAC 40 perdait 0,67% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en légère hausse de 0,27% à 6.085,95 points.

Wall Street était pour sa part fermé pour un jour férié lundi.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans un marché qui devient de plus en plus schizophrénique, avec d'un côté le soutien des banques centrales et d'un autre les interrogations concernant les effets économiques de la propagation du coronavirus", a estimé John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"Dernière victime en date: Apple. La marque à la pomme a en effet averti sur ses résultats" du trimestre se terminant fin mars "pour cause de coronavirus", a-t-il ajouté.

Dans le sillage de cette annonce, "les indices asiatiques évoluent dans le rouge ce matin", alors même qu'"il y avait pourtant lieu de se réjouir de ce matin puisque la Chine a annoncé qu'elle accepterait des demandes pour de nouvelles exemptions de droits de douane" et "ce troisième cycle d'exemption de surtaxes est le plus substantiel jamais annoncé".

Le bilan du nouveau coronavirus a pour sa part atteint 1.886 morts mardi en Chine continentale.

Mais l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est voulue rassurante lundi, car en dehors de la province chinoise du Hubei (centre), épicentre de l'épidémie, la maladie Covid-19 "touche une très petite proportion de la population" et son taux de mortalité n'est pour l'heure que d'environ 2%.

Le baromètre allemand ZEW de la confiance des milieux financiers pour février sera le principal indicateur de la séance.

VALEURS A SUIVRE

Alstom : Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, s'entretiendra mardi avec la vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager, qui s'était opposée à la fusion entre Alstom et Siemens, à propos du rachat par le groupe français du canadien Bombardier Transport.

Automobile : les constructeurs français ont particulièrement souffert sur un marché européen qui a chuté de 7,5% en janvier, pénalisé par des changements de réglementation.

Eiffage : le groupe de BTP a annoncé avoir remporté avec le groupe allemand Johann Bunte Bauunternehmung un important contrat autoroutier en Bavière (Allemagne), dont les travaux sont évalués à environ 1,5 milliard d'euros.

ADP : Le groupe a signé avec le gouvernement guinéen et la plateforme d'investissement Africa50 une convention de concession de 25 ans pour le développement de l'aéroport international de Gbessia à Conakry, ont indiqué dans un communiqué le gestionnaire de l'aéroport et Africa50.

Orchestra-Prémaman : Placé fin septembre en procédure de sauvegarde en raison de difficultés financières, le groupe a annoncé supprimer 159 postes en France et 300 à l'étranger, dans le cadre d'une réorganisation.

