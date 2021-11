La Bourse de Paris attendue en repli

La Bourse de Paris se préparait à ouvrir en baisse mercredi, prise à nouveau dans les inquiétudes autour de l'inflation, après la publication de chiffres sur les hausses de prix en Chine et aux Etats-Unis.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 reculait de 0,11% une quarantaine de minutes avant le début de la séance. Mardi, il a fini proche de l'équilibre (-0,06%) et a accroché un nouveau record en séance, dépassant celui de la veille.

Les prix à la production en Chine (indice PPI) ont progressé de 13,7%, en octobre à un niveau inédit en 26 ans et à un rythme plus élevé que prévu, sur fond de flambée des matières premières et de pénuries d'électricité.

De son côté, l'indice des prix à la consommation s'est inscrit en hausse de 1,5% en octobre sur un an, après quatre mois de ralentissement. Là aussi, le chiffre est plus élevé qu'attendu par les analystes interrogés par l'agence Bloomberg.

Ces chiffres viennent s'ajouter à ceux publiés mardi aux Etats-Unis, montrant une forte hausse sur un an (8,6%) des prix à la production (PPI), mais conforme aux attentes.

Ce mercredi, les prix à la consommation aux Etats-Unis (CPI) seront encore plus attendus par les opérateurs de marché.

Pour Michael Hewson, "les chiffres des PPI d'hier apportent un certain espoir que les pressions inflationnistes puissent s'atténuer après être restées stables", même si les données de ce mercredi "devraient dépasser les niveaux observés en 2008".

Les investisseurs continuent par ailleurs de suivre l'évolution de la saga du géant chinois de l'immobilier ultra-endetté Evergrande, qui fait face à une échéance ce mercredi pour payer les intérêts de trois obligations d'une valeur totale de 148 millions de dollars.

La société a précédemment honoré ses obligations sur deux obligations et a réussi à lever environ 144 millions de dollars la semaine dernière en réduisant sa participation dans une société Internet.

Valeurs à suivre

Crédit Agricole: le groupe bancaire mutualiste a vu son bénéfice net grimper de plus de 25% au troisième trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020, atteignant 2,22 milliards d'euros.

Alstom: le constructeur ferroviaire a publié une perte nette part du groupe de 26 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé 2021/22, due à des amortissements liés à l'acquisition de Bombardier Transports, en janvier. Sans tenir compte de cette opération, le résultat net ajusté est en hausse de 2,4%.

Bouygues: le directeur général du groupe de BTP Olivier Roussat assure payer "un prix juste" pour racheter à Engie son entité de services multitechniques Equans, dans un entretien aux Echos.

Arkema: le chimiste français a plus que doublé son bénéfice net courant au troisième trimestre 2021 et relevé à 40% sa prévision de croissance d'excédent brut d'exploitation de l'année 2021 pour les materiaux de spécialité, contre 30% estimée il y a trois mois.

Neoen: le producteur d'énergies renouvelables a indiqué que certains de ses projets étaient ralentis par les difficultés d'approvisionnement, tout en confirmant ses principaux objectifs.

Beneteau: le constructeur de bateaux, repassé dans le vert, a revu sa prévision de bénéfice opérationnel courant à la hausse pour 2021, malgré une activité au troisième trimestre en demi-teinte.

jvi/kd/nth