La Bourse de Paris attendue en repli

La Bourse de Paris était attendue en repli jeudi dans le sillage des marchés asiatiques rattrapés par la rechute de Wall Street la veille, après l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 reculait de 0,77% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, au lendemain d'une clôture en petite hausse de 0,19%.

Les marchés boursiers européens avaient rebondi mercredi en dépit des mauvais chiffres de l'inflation américaine tandis que Wall Street a lourdement chuté face aux craintes d'un changement de cap prématuré de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

"Conséquence de l'accélération du mouvement de ventes aux Etats-Unis après la clôture des marchés en Europe, ceux-ci devraient voir filer leurs gains de la veille et ouvrir en baisse, les marchés asiatiques subissant des pertes importantes aujourd'hui", écrit Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Les prix à la consommation ont grimpé de 4,2% sur un an en avril aux États-Unis, plus forte hausse depuis 2008, et de 0,8% sur un mois.

Conséquence sur le marché obligataire, "le taux américain à dix ans a fini sur un plus haut niveau de six semaines en raison de craintes de surchauffe de l'économie américaine", tandis que "le dollar a connu son meilleur jour du mois", souligne M. Hewson.

Dans ce contexte de craintes d'une inflation, les yeux des investisseurs seront rivés à nouveau vers les Etats-Unis au cours de la séance, pour les prix à la production et le discours du gouverneur de la Fed Christopher Wallace sur l'économie américaine.

Valeurs à suivre

Atos : les actionnaires du groupe de services informatiques ont rejeté ont rejeté lors de leur assemblée générale la résolution approuvant les comptes consolidés du géant français, qui faisaient l'objet de réserves des commissaires aux comptes, selon le compte-rendu publié sur le site d'Atos.

OL Groupe : la holding cotée coiffant l'Olympique lyonnais a maintenu ses objectifs financiers de moyen terme et confirmé son projet de grande salle en dépit d'un exécrable troisième trimestre, dans la continuité des deux précédents.

URW : les actionnaires du géant des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ont approuvé la décision du groupe de ne pas verser de dividendes au titre de l'exercice 2020, bouleversé par la pandémie de Covid-19, ni pour les deux prochaines années.

CNP Assurances : la filiale de La Banque Postale a fait état mercredi d'un bénéfice net en hausse au premier trimestre, soutenu notamment par ses activités d'épargne et de retraite.

Danone : le groupe agroalimentaire a annoncé avoir bouclé son désengagement géant chinois des produits laitiers Mengniu, une opération qui lui a rapporté un montant brut de 1,6 milliard d'euros.

pan/liu/spi