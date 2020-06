La Bourse de Paris attendue en recul face au rebond des cas de coronavirus

La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le rouge jeudi, revenant à davantage de prudence, face au rebond des nombres de cas de coronavirus en Inde et en Chine.

Le contrat à terme sur le CAC 40 perdait 0,73% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en hausse de 0,88% à 4.995,97 points.

Wall Street a pour sa part fini en ordre dispersé peinant à choisir entre les signes de reprise économique et les tensions sanitaires ainsi que politiques.

"Les craintes sanitaires persistent", a souligné David Madden, un analyste de CMC Markets.

Les indices européens ont connu mercredi une séance sans mouvement très marqué, avec une dose d'optimisme assuré par les nouvelles autour du dexamethasone, médicament de la famille des stéroïdes, qui réduirait la mortalité chez les malades les plus gravement atteints, a-t-il poursuivi.

Mais ce matin, les nouvelles en provenance de "Pékin où les confinements partiels sont devenus plus restrictifs", tout comme "la montée des cas dans des Etats comme le Texas ou l'Arizona", assombrissent l'humeur et cela devrait se répercuter sur l'Europe, selon lui.

La Chine et l'Inde affrontent une expansion inquiétante du nouveau coronavirus, qui poursuit en revanche son reflux en Europe où se multiplient les signes d'un retour à la normale y compris dans le sport, mais fait encore des ravages au Brésil.

Du côté des indicateurs, les investisseurs suivront avec intérêt la publication des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis pour vérifier si la lente décrue se poursuit.

Outre-Atlantique, l'indice d'activité manufacturière de Philadelphie est aussi au programme.

Une décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre est également attendue.

VALEURS A SUIVRE

Peugeot: la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie sur la fusion entre les constructeurs automobile français PSA (Peugeot, Citroën) et italo-américain Fiat Chrysler (FCA), qui doit donner naissance au numéro quatre mondial du secteur.

Air France-KLM: la compagnie devrait annoncer prochainement la suppression, sur la base du volontariat, de plusieurs milliers de postes, pour faire face à l'impact de la crise liée au coronavirus sur son activité, ont affirmé mercredi à l'AFP plusieurs sources syndicales.

Fnac Darty: la crise du Covid-19 a coûté 400 millions d'euros de chiffre d'affaires au distributeur de produits électroniques, électroménagers et culturels, malgré de bonnes performances de son activité en ligne.

GL Events: l'organisateur de salons et spécialiste de la logistique des grands événements prévoit désormais de réaliser plus de 90 millions d'euros d'économies pour faire face à l'effondrement de son activité consécutif à la pandémie de coronavirus.

Vinci et la FDJ tiendront leur assemblée générale à huis clos.

La Française des Jeux (FDJ) a subi un impact sur son activité de près de 200 millions d'euros à cause du confinement décidé face à l'épidémie de Covid-19 et réaffirme les objectifs de son plan d'économie engagé dès le début de la crise sanitaire en France: économiser "plus de 80 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2020, soit plus de 10% de ses coûts fixes annuels".

abx/cd/nth