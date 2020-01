La Bourse de Paris attendue en recul

La Bourse de Paris devrait ouvrir en recul mardi, dans l'attente à la fois du retour de Wall Street fermée la veille pour un jour férié et de la réunion de la Banque centrale européenne jeudi.

Le contrat à terme sur le CAC 40 perdait 0,68% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en léger recul de 0,36% à 6.078,54 points.

"En l'absence des marchés américains fermés pour la journée dédiée à Martin Luther King, les marchés européens ont connu une séance sans relief et finit en légère baisse", a résumé Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

"Même la décision de la France et des Etats-Unis d'attendre avant de lancer une potentielle guerre des tarifs douaniers (...) n'a pas suffi pour susciter un peu d'enthousiasme chez les investisseurs", a-t-il ajouté.

Paris a obtenu de poursuivre les négociations avec les Américains, selon une source diplomatique française qui a fait état lundi d'un accord entre Emmanuel Macron et Donald Trump pour prolonger "jusqu'à la fin de l'année" les discussions sur la taxation des géants du numérique , défendue par Paris mais qui fâche Washington.

Et, a poursuivi M. Hewson, le "manque d'entrain semble avoir gagné l'Asie", qui a pris connaissance de la décision de l'agence Moody's d'abaisser sa note à long terme pour l'île, en critiquant le gouvernement pour sa gestion des mois de manifestations.

La Chine fait en outre face à un quatrième mort victime d'un mystérieux virus semblable au Sras et transmissible entre humains, alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'apprête à tenir une réunion d'urgence.

Dans ce contexte un peu morose, les marchés européens devraient rester légèrement dans le rouge ce matin.

La Banque du Japon (BoJ) a pour sa part maintenu mardi telle quelle sa politique monétaire ultra-accommodante, une décision sans surprise au vu de perspectives de croissance certes relevées mais de prévisions d'inflation abaissées et toujours très loin de son objectif de 2%.

Du côté des indicateurs, le baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers allemands en janvier est attendu.

VALEURS A SUIVRE

Luxe: le secteur a fait les frais lundi des craintes suscitées en Asie, à la fois par le virus en Chine et l'abaissement de la note de Hong Kong par Moody's.

Carrefour: Le groupe a acquis la start-up lyonnaise Potager City, spécialisée dans la livraison par abonnement et en ligne de paniers de fruits et légumes "extra frais et de saison" issus des circuits courts.

