La Bourse de Paris attendue en petite hausse

La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert mercredi, dans le sillage de la clôture des marchés américains, portée par la poursuite des discussions sur un programme de soutien à l'économie aux Etats-Unis.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 prenait 0,20% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, la cote parisienne avait fini en repli de 0,27% à 4.929,28 points.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin malgré la fin de l'ultimatum posé par Nancy Pelosi en début de semaine" sur une relance américaine, estime John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Républicains et Démocrates ont fait état de progrès mardi soir dans leurs négociations autour d'un plan de soutien économique, si bien qu'il n'est pas exclu qu'un accord puisse être trouvé avant l'élection présidentielle américaine du 3 novembre.

Ces élus doivent s'entretenir de nouveau mercredi, alors que le camp démocrate avait initialement posé un ultimatum qui a expiré mardi soir pour trouver un compromis.

"Il semble que l'échéance d'un accord continue de bouger constamment et pour l'heure, cela semble soutenir le marché, les Bourses asiatiques étant globalement positives", constate de son côté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Cet espoir de relance aux Etats-Unis devrait tempérer la situation sanitaire alarmante en France et en Italie liée au regain épidémique, tandis que plusieurs études publiées mardi n'ont pas permis de trancher sur l'efficacité du tocilizumab, un médicament dont on espérait qu'il pourrait lutter contre l'hyper-inflammation responsable des cas les plus graves de Covid-19 et réduire la mortalité.

Ce mercredi, l'Irlande devient le premier pays de l'Union européenne à reconfiner toute sa population et le Pays de Galles lui emboîtera le pas vendredi.

Côté statistiques, les investisseurs ont pris connaissance du léger frémissement de l'inflation à 0,5% en septembre sur un an au Royaume-Uni. En zone euro, ils prêteront attention à une audition de la présidente Christine Lagarde et du chef économiste Philip Lane.

- VALEURS A SUIVRE -

Vinci: les revenus du géant français du bâtiment et des infrastructures de transport ont poursuivi leur baisse au troisième trimestre face à la crise du Covid-19, l'activité continuant à particulièrement souffrir dans les aéroports.

Vivendi: le groupe de médias a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires de 1,3% au troisième trimestre et a annoncé son intention d'introduire sa division musicale Universal Music Group (UMG) en Bourse dès 2022.

Bolloré: le groupe diversifié (médias, transport, logistique, stockage d'énergie) a vu son chiffre d'affaires reculer de 4% à 5,91 milliards d'euros au troisième trimestre, affecté par un effet de change négatif et une baisse de son activité de logistique pétrolière.

Carmat: la société qui développe un coeur artificiel total, a obtenu le feu vert de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour reprendre les implantations de son dispositif en France.

Somfy: le spécialiste des automatismes pour la maison a relevé mardi ses objectifs annuels en dépit des incertitudes liées à la crise sanitaire, après un bond de son activité au troisième trimestre.

Worldline: le groupe de paiement électronique a réussi son offre publique d'achat (OPA) sur son concurrent Ingenico, dont il détient 88%.

