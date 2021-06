La Bourse de Paris attendue en petite hausse

La Bourse de Paris devrait ouvrir vendredi en légère progression, dans le sillage de Wall Street qui a clôturé sur une hausse jeudi, portée par un accord sur le plan d'investissement dans les infrastructures du président Biden.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 prenait 0,17% une quarantaine de minutes avant le début de la séance. La veille, il avait clôturé en hausse de 1,22%.

Joe Biden a annoncé jeudi un accord, après des mois de négociations, avec un groupe de dix sénateurs républicains et démocrates sur un plan d'investissements massifs dans les infrastructures, même s'il devra encore s'assurer du soutien de l'aile gauche de son parti.

Ce plan s'appuie sur plus de 1.200 milliards de dollars d'investissements sur huit ans (973 milliards sur cinq ans), a précisé la Maison Blanche, dont 312 milliards dans les transports, y compris les routes et aéroports, et 266 milliards dans d'autres types d'infrastructures comme celles permettant le transport des eaux, ou l'internet à haut débit.

Les marchés ont réagi favorablement à ce "bonus tout à fait convenable qui s'ajoute à tous les autres dispositifs de relance des six derniers mois", commente Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Principal point d'attention du jour des investisseurs, l'indicateur PCE sur les prix à la consommation en mai aux Etats-Unis.

"Dans le cadre de son double mandat de lutte contre le chômage et contrôle de l'inflation, la banque centrale américaine utilise l'indice PCE de base comme principale référence en matière d'inflation", rappelle Michael Hewson.

Par ailleurs, la Fed a annoncé jeudi que les grandes banques américaines avaient réussi haut la main les tests de résistance, permettant la levée des restrictions imposées pendant la pandémie sur les versements de dividendes et de rachats d'actions.

Du côté des indicateurs, les consommateurs allemands abordent l'été avec le moral au beau fixe, grâce au fort recul des cas de Covid-19 et à la levée de la plupart des restrictions, selon le baromètre GfK publié vendredi.

Aux Pays-Bas, le produit intérieur brut (PIB) a diminué de 0,8% au premier trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020.

La Banque centrale européenne (BCE) présentera aujourd'hui l'agrégat M3 de la masse monétaire en circulation dans la zone euro, donnée qu'elle utilise comme indicateur avancé de l'inflation.

Valeurs à suivre

Air Liquide : le groupe français de gaz industriels a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition du "plus grand site de production d'oxygène au monde", en Afrique du sud, pour environ 480 millions d'euros.

Natixis : la banque a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris jeudi à une amende de 7,5 millions d'euros pour information trompeuse durant la crise des subprimes. L'établissement a par ailleurs été condamné à indemniser les parties civiles à hauteur de 3 euros par action détenue sur la période concernée par les faits.

Vallourec : le fabricant de tubes sans soudure a annoncé jeudi soir le succès de son augmentation de capital de 300 millions d'euros, lancée début juin, dernière étape de sa restructuration.

Rubis : le spécialiste des infrastructures de stockage et de distribution d'énergie est devenu le deuxième actionnaire de Hydrogène de France, qui a fait son entrée en bourse jeudi, en investissant 78,6 millions d'euros. Rubis bénéficiera, pour une durée de cinq ans, d'une priorité pour investir majoritairement dans les projets de HDF Energy.

Sanofi: La Commission européenne a approuvé le médicament Libtayo, développé par Sanofi et Regeneron, pour le traitement de certains cancers de la peau et du poumon.

jvi/pn/spi