La Bourse de Paris attendue en nette hausse

La Bourse de Paris devrait commencer la semaine en nette hausse, davantage optimiste sur la reprise économique qu'inquiète des risques de poursuite de l'épidémie.

Le contrat à terme sur le CAC 40 gagnait 1,91% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, il avait reculé de 0,84%, ce qui ne l'avait pas empêché de finir la semaine en hausse de 1,99%.

Wall Street était fermée vendredi, en raison de la fête nationale américaine.

"Il semble que les investisseurs mondiaux soient moins sensibles à la hausse des cas de Covid, mais toujours aussi enthousiastes à l'égard des mesures de relance supplémentaires", juge Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

"Il est clair que les choses s'améliorent d'un point de vue économique", appuie pour sa part David Madden, analyste de CMC Markets. La hausse du CAC 40 sur la semaine écoulée a été surtout marquée jeudi, jour de la publication des chiffres de l'emploi américain, qui ont dépassé les attentes des analystes.

La crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19 va "changer profondément" l'économie mondiale, vers plus d'écologie, de numérisation et dans les modes de travail, et l'Europe est en "excellente position", a estimé samedi la présidente de la BCE Christine Lagarde.

De son côté, le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a jugé dimanche que la reprise économique française se passait "un peu mieux" que ne l'avait prévu son institution, même s'il avertit que la France n'est pas "sortie d'affaire" notamment en raison des "effets sur l'emploi" qui seront "décalés dans le temps".

A Paris, le Musée du Louvre, le plus grand et le plus fréquenté au monde, rouvre lundi environ 70% de son espace aux visiteurs, qui devront s'y rendre munis d'un masque.

A l'inverse, "la situation sanitaire pourrait être différente", prévient David Madden.

Plusieurs régions du monde ont été contraintes de se reconfiner, comme la ville de Leicester en Angleterre, ou les 70.000 habitants d'une région côtière en Galice, au nord-ouest de l'Espagne.

Les Etats-Unis ont enregistré un pic de plus de 57.000 nouvelles infections dues au coronavirus vendredi, avant que le bilan ne redescende au cours du weekend.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 531.789 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP dimanche.

Sur le plan géopolitique, les négociations entre le Royaume-Uni et l'Europe pour parvenir à un accord commercial post-Brexit reprennent lundi dans la capitale britannique, mais les chances d'arriver à un compromis s'amenuisent, alors que l'échéance fixée par Londres se rapproche.

La série d'entrevues la semaine précédente s'est conclue un jour plus tôt que prévue, en raison de "sérieuses divergences", selon le négociateur européen Michel Barnier.

Du côté des indicateurs, les investisseurs attendent l'indice de l'activité dans les services ISM aux Etats-Unis.

En Allemagne, les commandes industrielles en mai ont connu un rebond modéré, moins vite qu'attendu après le plongeon d'avril, selon la publication lundi de l'office statistique.

Cette semaine marque également le début de la saison des résultats des entreprises, avec Sodexo qui ouvre le bal mardi avant l'ouverture de la bourse.

VALEURS A SUIVRE

Axa: Audience au fond dans un litige l'opposant à une brasserie de Bordeaux, qui conteste le refus de l'assureur d'indemniser sa perte d'exploitation due au confinement.

Air France : la direction a confirmé vendredi l'objectif de suppression de 7.580 postes pour le groupe et sa filiale Hop!

