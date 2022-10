La Bourse de Paris attendue en nette hausse

La Bourse de Paris est attendue en nette hausse à l'ouverture mardi, poursuivant sa série de gains, les premiers résultats d'entreprises ayant globalement plu aux investisseurs.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,95% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait gagné 1,83% à 6.040,66 points.

Depuis son plus bas de jeudi en début d'après-midi, après les chiffres de l'inflation américaine, la cote parisienne a retrouvé du dynamisme: en un peu plus de deux séances, elle a repris près de 6%, repassant au-dessus des 6.000 points et a atteint en clôture lundi son plus haut depuis presque d'un mois.

"Les publications des résultats restent le point de mire de toutes les entreprises américaines", ainsi qu'en Europe mais "les attentes sont faibles pour cette saison", souligne Stephen Innes, gérant de Spi AM.

Sur le plan macro-économique, les données seront en revanche bien plus légères cette semaine. Lundi, la forte baisse de l'activité manufacturière de la région très industrialisée de New York a aussi pu réjouir les investisseurs qui espèrent depuis des mois qu'une dégradation des indicateurs économiques pousse la Banque centrale américaine à réduire son tour de vis monétaire.

Le complet revirement britannique sur les mesures budgétaires annoncées fin septembre, qui avait stressé les marchés et provoqué l'envolée des taux d'intérêt britannique et la chute de la livre, apporte également un répit pour les acteurs du marché.

Parmi les valeurs à suivre

Publicis: le géant mondial de la communication n'a vu "nulle part un impact matériel de la crise" et a continué au troisième trimestre d'enregistrer une croissance de ses ventes à deux chiffres (+23,5%). Il a relevé ses prévisions annuelles.

Eurofins: le chiffres d'affaires de ce spécialiste des tests en laboratoire, dont l'activité avait explosé grâce au Covid-19, a légèrement baissé au troisième trimestre. Mais le groupe a confirmé ses objectifs pour 2022.

Atos: chahuté en Bourse et par une fronde de petits actionnaires, le géant informatique français Atos espère désormais boucler sa division en deux entités à l'été 2023, a indiqué son président Bertrand Meunier lors d'un entretien lundi avec l'AFP.

