La Bourse de Paris attendue en nette hausse

La Bourse de Paris devrait débuter en nette hausse lundi, rassurée par la réponse américaine plus modérée que ce que ne craignaient les investisseurs au sujet de Hong Kong et un indicateur chinois meilleur que prévu.

Le contrat à terme sur le CAC 40 avançait de 1,53% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, la cote parisienne a terminé en net recul (-1,59%) à 4.695,44 points.

Wall Street avait pour sa part terminé en ordre dispersé, alors que des milliers de personnes manifestent depuis plusieurs jours contre les violences policières et le racisme aux Etats-Unis, des manifestations parfois émaillées de violences.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse dans le sillage des marchés asiatiques. Des données économiques positives de Chine combinées au fait que M. Trump n'a pas donné le coup d'envoi d'une bataille commerciale avec Pékin stimulent les marchés", indique David Madden, analyste pour CMC Markets.

Après la décision de Pékin d'imposer à Hong Kong une loi très controversée sur la sécurité, Donald Trump a révoqué le statut commercial préférentiel de l'ancienne colonie britannique avec les Etats-Unis mais n'a pas relancé la guerre commerciale avec la Chine comme le redoutaient les marchés financiers.

"Mais ce n'est pas parce que Donald Trump n'a pas choisi l'affrontement direct avec le gouvernement chinois sur le plan commercial qu'il ne le fera pas ultérieurement", prévient toutefois David Madden.

Les investisseurs vont pouvoir regarder de plus près la macroéconomie alors que le déconfinement se poursuit, permettant à l'activité de reprendre progressivement.

En Chine, l'activité manufacturière a rebondi plus que prévu en mai grâce à la levée des restrictions due à l'épidémie de Covid-19. L'indice, calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin, qui s'était effondré en février à 40,3 avec la paralysie du pays provoquée par le Covid-19 est remonté à 50,7.

Au cours de cette première séance de juin, les investisseurs examineront aussi l'indice d'activité manufacturière ISM aux Etats-Unis, où la Réserve Fédérale américaine (Fed) devrait se lancer dans l'aide aux moyennes entreprises d'ici quelques jours, selon son patron Jerome Powell.

Les acteurs de marché ont également hâte d'entendre les prévisions macroéconomiques courant jusqu'en 2022 qui seront présentées jeudi par la présidente de la BCE Christine Lagarde afin d'évaluer l'ampleur de la crise.

La Banque centrale européenne pourrait renforcer le même jour son programme d'urgence destiné à limiter l'impact économique de la pandémie de nouveau coronavirus, au moment où les gouvernements européens s'efforcent d'arrêter une riposte budgétaire commune.

"La volatilité devrait être peu élevée dans la mesure où de nombreux pays européens célèbrent le lundi de Pentecôte. La Bourse de Francfort restera close", souligne M. Madden.

La pandémie de Covid-19 a fait plus 370.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine et engendré l'effondrement de l'économie mondiale de par le confinement qu'elle a nécessité pour restreindre la contagion et le nombre de décès.

- VALEURS A SUIVRE -

EDF: le groupe a annoncé lundi avoir posé la dalle de béton qui supportera le deuxième réacteur de la centrale nucléaire Hinkley Point C en Angleterre, marquant une avancée notable dans ce gigantesque chantier.

Renault : le président du groupe, Jean-Dominique Senard, a assuré dimanche qu'il n'avait "aucune intention" de fermer le site du constructeur automobile de Maubeuge (Nord) mais que la Fonderie de Bretagne (FDB) "n'avait pas vocation" à rester au sein du constructeur.

En outre, les nouvelles aides accordées pour l'achat de véhicules plus propres dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile entreront en vigueur lundi.

Sanofi : le groupe pharmaceutique finalisé la vente de la quasi totalité de ses parts dans son partenaire américain Regeneron, pour plus de 11 milliards de dollars, une opération qu'il avait annoncée un peu plus tôt dans la semaine.

pan/aue/spi