La Bourse de Paris attendue en nette baisse, résultats et BCE au menu

La Bourse de Paris est attendue en nette baisse jeudi à l'ouverture, pour une séance chargée une nouvelle fois en actualité d'entreprises et avec la réunion de la Banque centrale européenne qui doit se terminer en milieu de séance.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 1% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mercredi, il avait progressé de 0,31%, sa troisième séance de hausse consécutive, pour finir à 6.915,07 points.

Les résultats d'entreprises continuent de s'enchaîner à Paris avec notamment TotalEnergies, Carrefour, BNP Paribas, Danone, STMicroelectronics.

Les publications d'entreprises sont nombreuses partout en Europe et dans le monde, et certaines ont un impact important pour le marché, comme la chute de plus de 9% à Wall Street de la maison mère de Google, Alphabet, qui a entraîné toute la cote américaine dans le rouge.

Cette perte, qui s'est accrue par rapport au moment de la clôture parisienne, pèse sur les cours en Europe.

Les investisseurs auront aussi fort à faire avec la réunion de la Banque centrale européenne. Si un maintien des taux est anticipé par tous les acteurs du marché, une première après dix réunions avec des relèvements, le ton de la présidente Christine Lagarde sera scruté pour déterminer l'état d'esprit de l'institution sur les prochains mois.

"Il est déjà presque certain que l'économie de l'UE s'est contractée au troisième trimestre, et les dernières données d'octobre n'ont pas montré de signe de changement", ce qui plaide pour le changement d'attitude, estime Micheal Hewson, analyste de CMC Markets.

Aux Etats-Unis, où l'activité économique est bien plus vigoureuse, on attend la première estimation de la croissance au troisième trimestre.

Parmi les valeurs à suivre

TotalEnergies: le géant pétrolier a annoncé jeudi un bénéfice net de 6,7 milliards de dollars pour le troisième trimestre.

BNP Paribas: le géant bancaire a publié de son côté un bénéfice net en légère baisse au troisième trimestre, lesté par le crédit à la consommation, en pleine restructuration, les activités de marché et dans une moindre mesure la banque de détail en France.

Stellantis: le groupe automobile a annoncé jeudi acquérir 20% du constructeur chinois de voitures électriques Leapmotor, alors que les marques européennes tentent d'éviter la débâcle sur un marché chinois très compétitif en coopérant avec des constructeurs locaux.

Danone: le groupe a publié jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 5,8% à 6,906 milliards d'euros au troisième trimestre, plombé par son retrait de Russie et l'appréciation de l'euro.

STMicroelectronics: le fabricant franco-italien de composants électroniques a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 4,43 milliards de dollars, conforme à ses prévisions, et un bénéfice net de 1,09 milliard de dollars, selon un communiqué.

Carrefour: les ventes du géant de la distribution Carrefour, portées depuis plusieurs mois par une forte inflation alimentaire, sont restées stables au troisième trimestre 2023 à 23,6 milliards d'euros, en raison notamment d'une hausse moins rapide des prix en rayons.

Casino: le distributeur a annoncé mercredi soir avoir été placé par le Tribunal de commerce de Paris en procédure de sauvegarde accélérée pour au moins deux mois. Jeudi, il a divisé par deux sa prévision de bénéfice d'exploitation.

Sodexo: le groupe de restauration collective et de services a enregistré une hausse de 14,2% de son bénéfice net en 2022/2023, à 794 millions d'euros, dépassant ses objectifs. La cotation de Pluxee, qui regroupe les "avantages aux salariés (titres restaurant et chèques cadeaux), devrait intervenir "début 2024".

Nexity: le premier promoteur immobilier français, a publié mercredi un chiffre d'affaires stable sur les neuf premiers mois de 2023, les grands projets de bureaux et les résidences et coworking compensant la chute des réservations.

Thales: le groupe technologique a remporté un contrat de 42 millions de dollars portant sur la protection des sites patrimoniaux d'Al-Ula, ville historique en Arabie saoudite.

Biomérieux, Eramet, Groupe ADP, Atos, Ipsen, Voltalia, Plastic Omnium, Bic, SMCP ont aussi publié leurs résultats.

fs/liu/spi