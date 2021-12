La Bourse de Paris attendue en légère hausse, entre Omicron et banques centrales

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mardi, attendant le début de la réunion du comité monétaire de la Fed et restant aux aguets sur les nouvelles informations concernant la propagation d'Omicron.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 prenait 0,10% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, il avait perdu 0,70% à 6.942,91 points.

S'ils ont rebondi largement la semaine passée après leur trou d'air de fin novembre, les indices ne sont pas encore immunisés contre les nouvelles sanitaires. "Malgré les preuves de plus en plus nombreuses que les symptômes d'Omicron sont moins graves, le ton du gouvernement britannique concernant la rapidité des infections est de plus en plus anxiogène", ce qui a entraîné les place boursières européennes à la baisse, note Michael Hewson, de CMC Markets.

Lundi, l'indice parisien qui avait évolué en hausse les premières heures s'est ainsi retourné.

Les investisseurs se préparent surtout au début de la réunion de la Réserve fédérale américaine.

Elle publiera mercredi de nouvelles prévisions pour l'économie américaine, et devra aussi prendre une série de décisions avec en ligne de mire l'inflation, qui se situe à un niveau jamais vu depuis 40 ans, à 6,8% en novembre.

Les prix à la production aux États-Unis (PPI), qui sont publiés aujourd'hui, devraient aussi souligner l'accélération des prix, avec une hausse attendue de plus de 9% sur un an.

Si les analystes prévoient une accélération de la baisse de son soutien monétaire, ainsi que des premiers signaux sur la hausse des taux directeurs en 2022, la Fed est "consciente de la possibilité que l'inflation se modère d'elle-même et qu'un relèvement trop précoce ou trop important du taux directeur puisse arrêter la reprise américaine", écrit Tiffany Wilding, économiste chez Pimco.

Le taux de chômage aux Royaume-Uni est également attendu mardi, deux jours avant une réunion de la Banque d'Angleterre. Malgré la baisse attendue, et une forte inflation, le "raz-de-marée" d'Omicron, selon le Premier ministre Boris Johnson, pourrait inciter l'institution à attendre encore un peu avant de relever son taux directeur.

Parmi les valeurs à suivre mardi

Saint-Gobain : le groupe de matériaux va céder ses activités de distribution spécialisée en plomberie, sanitaire et chauffage au Royaume-Uni, "dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du portefeuille", a-t-il annoncé lundi.

Eurazeo : La société d'investissement a annoncé lundi l'acquisition d'une participation majoritaire dans Beekman 1802, "marque américaine de beauté clean en forte croissance".

