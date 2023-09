La Bourse de Paris attendue en légère hausse

La Bourse de Paris est attendue en légère hausse à l'ouverture jeudi, après avoir clôturé la veille à son plus bas niveau depuis mars, dans un environnement de remontée des prix du pétrole, des taux obligataires et du dollar.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 grappillait 0,09% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mercredi, il a lâché quelque 2,23 points, atterrissant à 7.071,79 points.

"Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin, les investisseurs tentent toujours de déterminer quels seront les impacts réels sur l'économie d'une poursuite de la hausse des rendements des emprunts d'Etat américains, du dollar et du prix du baril de pétrole", résume John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabaud.

Mercredi, le taux américain à 10 ans s'est envolé jusqu'à 4,64%, une première depuis octobre 2007.

Dans le même temps, le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain a quant à lui fini à son plus haut niveau en clôture depuis un an, et l'autre variété de référence du marché du pétrole, le Brent de la mer du Nord, a flirté avec la barre des 100 dollars.

Du côté des devises, l'euro est passé tout près de son plus bas niveau de l'année par rapport au dollar, qui lui est porté par la position restrictive de la banque centrale américaine quant à sa politique monétaire, et par la remontée des taux obligataires.

Les investisseurs garderont également un oeil sur la Chine, où l'action du promoteur immobilier chinois Evergrande, de ses filiales de services immobiliers et de construction de véhicules électriques, ont été suspendues jeudi matin à la Bourse de Hong Kong, au lendemain d'une information de presse selon laquelle son patron se trouve en résidence surveillée après avoir été interpellé au début du mois.

Les cotation d'Evergrande et de plusieurs filiales avaient repris début août à Hong Kong après une suspension de plus de 15 mois, faute d'avoir respecté les délais de publication de ses résultats financiers.

A l'agenda, les investisseurs "analyseront l'inflation de septembre en Allemagne et en Espagne ainsi que la deuxième lecture de la croissance américaine pour le deuxième trimestre", cette dernière "devrait être revue à la baisse", liste John Plassard.

Coty à Paris

Le groupe de cosmétiques Coty, déjà coté à New York, a annoncé en début de semaine son arrivée à la Bourse de Paris ce jeudi à partir de 15H30. Il sera coté sur le segment réservé aux investisseurs professionnels, sous condition d'avoir obtenu l'"approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF)".

Vinci s'oppose à Bercy

Le budget de l'Etat français pour 2024 prévoit une nouvelle taxe sur les concessions d'autoroute et les grands aéroports. L'impôt "sur les infrastructures de transport de longue distance" doit rapporter 600 millions d'euros par an dès 2024 et cible les concessions autoroutières, dans le viseur de Bercy, et les grands aéroports.

Trois quarts des recettes viendront du secteur routier et un quart de l'aérien, a expliqué le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.

Dans un communiqué publié dans la soirée, Vinci annoncé "contester" ce projet et "entend utiliser toutes les voies de recours". Le président de Vinci Autoroutes, Pierre Coppey, avait aussi prévenu qu'une hausse des taxes signifiait "inévitablement une hausse des tarifs des péages", s'appuyant sur les contrats avec l'Etat.

mgi/kd/dlm