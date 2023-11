La Bourse de Paris attendue en légère hausse

La Bourse de Paris est attendue en légère hausse à l'ouverture lundi, toujours portée par l'espoir d'une politique monétaire plus souple des banques centrales, qui lui a permis de réaliser sa meilleure semaine en sept mois.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,06% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. Vendredi, il avait reculé de 0,19% et fini à 7.047,50 points, signant toutefois une hausse de 3,71% sur la semaine - sa meilleure peformance hebdomadaire depuis fin mars.

Wall Street a aussi conclu vendredi sa meilleure semaine de l'année: l'indice Dow Jones a avancé de 0,66% à 34.061,32 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,94%, à 4.358,34 points.

Les investisseurs sont davantage convaincus que la banque centrale américaine en a fini avec les hausses de taux d'intérêt directeur, et envisagent même des baisses de taux plus précoces que prévus.

"Nous pourrions commencer à voir des réduction de taux dès le premier trimestre de l'année prochaine de la part de la Banque centrale européenne", soutient l'analyste de CMC Markets Michael Hewson.

Il envisage cette possibilité en raison du "profond malaise économique" dressés par les dernières données d'activité en date dans la zone euro.

Lundi est attendue notamment la publication finale de l'indicateur de l'activité PMI d'octobre pour plusieurs pays en Europe et sur l'ensemble de zone euro. Ces indicateurs avaient montré une contraction de l'activité dans leur version intiale.

Parmi les valeurs à suivre

Vivendi: le géant français des médias a annoncé dimanche son intention d'"utiliser l'ensemble des moyens légaux à sa disposition" pour "contester" la décision du conseil d'administration de Telecom Italia de céder son réseau fixe au fonds d'investissement américain KKR.

Teleperformance: le géant mondial des centres d'appel publie ses résultats et a annoncé la finalisation de son offre d'achat sur la société spécialisée dans l'expérience client et les services d'externalisation des processus métiers Majorel.

Orpea: le groupe de maison de retraites a annoncé viser une bénéfice d'exploitation (Ebitdar) "dans le bas de la fourchette" (705 à 750 millions d'euros) annoncée en juin et décalé d'un an, de 2025 à 2026, son objectif financier à moyen terme. Sur un an, son chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de plus de 10%.

