La Bourse de Paris attendue en légère hausse

La Bourse de Paris est attendue proche de l'équilibre lundi pour lancer en douceur une semaine chargée, avec en point d'orgue l'inflation américaine et une réunion de la Banque centrale européenne.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,30% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, son gain de 0,62% ne l'avait pas empêché d'être dans le rouge sur l'ensemble de la semaine (-0,77%), terminée à 7.240,77 points.

Les investisseurs n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent lundi comme indicateurs économiques, mais cela ne va pas durer.

Beaucoup de données sur les prix sont attendues aux Etats-Unis mercredi et jeudi, tandis qu'en Europe, les regards sont tournés vers Francfort et la Banque centrale européenne, qui tient sa réunion de politique monétaire jeudi.

Elle devra choisir entre relever ses taux pour la dixième fois d'affilée ou décréter une pause, avec une trajectoire d'inflation décevante et une conjoncture morose.

En juillet, la présidente de la BCE Christine Lagarde a affirmé que ces deux options étaient possibles à la rentrée, un an après le lancement du cycle de relèvement des taux le plus rapide de l'histoire de l'institution puis est restée muette lors de ses dernières interventions.

"L'un des principaux catalyseurs de cette récente volatilité" des cours de Bourse "a été la flambée incessante des prix du pétrole, qui a exacerbé les inquiétudes concernant l'inflation, précisément au moment où de nombreuses grandes banques centrales espéraient conclure ou être sur le point de conclure leurs hausses de taux d'intérêt" directeur, rappelle Stephen Innes, de Spi AM.

En Asie, la séance a été plus chargée, avec une forte appréciation du yen après des déclarations du gouverneur de la Banque du Japon ainsi qu'un nouveau sursis en train d'être négocié par Country Garden, l'un des plus gros groupes immobiliers de Chine à la situation financière précaire pour le rééchelonnement de plusieurs remboursements.

Durant le week-end, le sommet du G20 présidé par le Premier ministre indien Narendra Modi à New Delhi, en l'absence de Xi Jinping et Vladimir Poutine, a abouti contre toute attente à une déclaration finale consensuelle, mais non sans compromis sur l'Ukraine comme sur le climat.

Parmi les valeurs à suivre

Bic: le fabricant de stylos, rasoirs et briquets jetables s'est dit "en bonne voie" pour atteindre les objectifs de son plan 2020-2025 lundi dans un communiqué publié en amont d'une présentation pour les investisseurs prévus en début d'après-midi.

