La Bourse de Paris attendue en légère hausse

La Bourse de Paris était attendue en légère hausse vendredi et ainsi rester sur ses plus hauts, dans le sillage de Wall Street et en attendant un indicateur de l'inflation aux Etats-Unis.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 prenait 0,27% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. La veille, il avait clôturé en hausse de 0,69% et atteint de nouveaux plus hauts en séance et de clôture.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin dans le sillage de la clôture des indices américains dans l'attente de la publication des chiffres de l'inflation (le fameux PCE, l'indicateur préféré de la Réserve fédérale américaine) cet après-midi", avance John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Pour clore la semaine, les marchés prendront effectivement connaissance dans l'après-midi de l'inflation PCE, aussi appelée déflateur des prix à la consommation, d'avril aux Etats-Unis, ainsi que les revenus et dépenses des ménages américains en avril et l'estimation finale de la confiance des consommateurs en mai de l'Université du Michigan.

De nombreux indicateurs sont également attendus en France: la consommation des ménages en avril 2021, le détail de la croissance du PIB au 1er trimestre, l'indice de prix de production et d'importation de l'industrie d'avril, l'estimation provisoire de l'inflation en mai et l'indice de la production dans les services pour avril.

Dans la nuit, le taux de chômage au Japon pour avril a été publié: il est remonté à 2,8%, soulignant l'impact sur le marché de l'emploi des états d'urgence successifs déclarés face à la pandémie.

Sur le plan politique, les 27 Etats membres de l'Union européenne ont tous approuvé le plan de relance européen pour surmonter les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, permettant de conclure le processus de ratification de ce projet historique.

Aux Etats-Unis, Joe Biden a une nouvelle fois tenté jeudi de convaincre les républicains d'adopter son plan d'investissements dans les infrastructures. Ces derniers sont inflexibles sur le périmètre du plan et refusent son financement par l'augmentation des impôts sur les entreprises.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen, a estimé que ces plans d'investissement ne pèseront pas sur la dette des Etats-Unis.

Valeurs à suivre

Scor : l'Autorité des marchés financiers (AMF), saisie par le parquet national financier après une plainte de l'assureur Covéa, a indiqué jeudi que "les éléments dont elle disposait ne permettaient pas d'étayer des allégations de manipulation de cours" du réassureur Scor.

Total: le géant des hydrocarbures réunit son assemblée générale vendredi lors de laquelle il soumettra pour la première fois au vote de ses actionnaires une résolution consultative sur le climat.

Lagardère: le président du directoire de Vivendi Arnaud de Puyfontaine a été choisi pour représenter le géant des médias au sein du conseil d'administration de Lagardère, malgré la concurrence des deux groupes dans l'édition, selon une information de la Lettre A confirmée par l'AFP.

