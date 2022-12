La Bourse de Paris attendue en légère hausse

La Bourse de Paris est attendue en hausse à l'ouverture vendredi où, comme pour le reste de l'année, un indicateur de l'inflation aux États-Unis sera très attendu par les quelques investisseurs présents en salle de marché.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,20% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Jeudi, il a terminé en baisse de 0,95% pour s'établir à 6.517,97 points.

Sur les quatre premières séances de la semaine, il progresse de 1,01%, grâce à sa forte hausse (+2%) mercredi.

Les marchés avaient pris confiance grâce à la solidité du consommateur américain, mais la croissance américaine plus solide qu'attendu, laissant augurer un resserrement monétaire plus strict de la Réserve fédérale américaine, a refroidi l'enthousiasme jeudi.

La Bourse de New York a terminé en forte baisse, de plus en plus préoccupée par la trajectoire de l'économie américaine en 2023, avec également des sociétés sur la défensive. Le Dow Jones a perdu 1,05%, l'indice Nasdaq a cédé 2,18% et l'indice élargi S&P 500 a abandonné 1,45%.

"Il faut éviter de trop lire dans les mouvements du marché compte tenu du manque de liquidités (...). Les investisseurs qui suivent la tendance sont ceux qui profitent des faibles volumes d'échanges" décrit Stephen Innes, de Spi AM.

Avant un week-end de trois jours, le 26 décembre étant traditionnellement férié à la Bourse de Paris, les investisseurs auront une dernière donnée d'importance à se mettre sous la dent: l'indicateur de l'inflation PCE de novembre aux États-Unis, le plus suivi par la Réserve fédérale américaine à 14H30.

Les marchés s'attendent à une nette décélération, avec une hausse de 0,2% sur un mois contre 0,8% en octobre, mais tout résultat différent pourrait changer profondément la dynamique de la séance.

L'actualité des entreprises en France est calme, comme souvent lors de la fin d'année.

Parmi les valeurs à suivre

Automobile: Stellantis est entrée en négociation exclusive afin de prendre une participation au capital de Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin dans le domaine de l'hydrogène, a indiqué le constructeur automobile vendredi dans un communiqué.

fs/mg/fio