La Bourse de Paris attendue en légère baisse

La Bourse de Paris est attendue en légère baisse mardi à l'ouverture, encore ralentie par la Chine, les investisseurs continuant par ailleurs de reprendre leur souffle après une semaine faste.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,25% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait perdu 1,01% pour terminer à 7.314,05 points, un contrecoup de sa meilleure performance hebdomadaire depuis mi-avril la semaine passée.

Wall Street était fermée lundi en raison d'un jour férié mais les cotations des actions et des obligations reprennent normalement mardi.

"L'absence de précisions sur le plan de relance de la Chine, les pressions supplémentaires sur les taux d'intérêt liées à l'incertitude quant à de nouvelles hausses de taux" des banques centrales "et le ralentissement de l'économie mondiale ont conduit les investisseurs européens à prendre leurs bénéfices", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Encore mardi, la Banque centrale chinoise est intervenue pour stimuler une croissance en difficulté dans la deuxième économie mondiale: elle a réduit mardi deux taux de référence, après plusieurs mesures similaires ces dernières semaines.

Très suivis par les marchés, ces deux taux sont désormais à leur plus bas historique. Ils avaient été réduits la dernière fois en août 2022 et leur baisse était anticipée.

Tout comme lundi, peu d'évènements sont attendus par les investisseurs, mis à part quelques prises de parole de la part de responsables de banques centrales et des statistiques immobilière aux Etats-Unis.

Parmi les valeurs à suivre

Renault: le conseil d'administration du constructeur automobile français Renault a confié lundi à son directeur général Luca de Meo les rênes de sa nouvelle filiale électrique, Ampere.

Aéroports de Paris: le trafic des aéroports parisiens a continué de se redresser au mois de mai, revenant quasiment à son niveau d'avant la pandémie de Covid-19, selon des chiffres publiés lundi.

Neoen: le producteur d'énergie renouvelable a annoncé revoir à la hausse son objectif de rentabilité pour l'exercice 2025, avec un Ebitda ajusté qui dépasse 700 millions d'euros et non plus "supérieur à 600 millions d'euros" après un contrat remporté en Australie.

Rothschild and Co: la banque, entité cotée en Bourse du groupe financier Rothschild, anticipe un résultat net divisé par deux au premier semestre 2023 et des pertes annuelles du même ordre. Le titre est amené à disparaître de la Bourse de Paris, la holding de la famille Rothschild, Concordia, ayant déposé début juin une offre publique d'achat des actions.

