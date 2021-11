La Bourse de Paris attendue en légère baisse

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mardi, affaiblie par le retournement de tendance à Wall Street après sa clôture lundi, pariant sur un durcissement monétaire aux Etats-Unis après la reconduction du président de la Reserve fédérale Jerome Powell.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 perdait 0,25% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, il avait perdu 0,10%, à 7.105,00 points.

Aux Etats-Unis, si l'indice Dow Jones a mis fin à trois séances de baisse, par un faible gain de 0,05%, le S&P 500 a perdu 0,32% et le Nasdaq, à coloration technologique 1,26%, tous trois ayant pourtant évolué en nette hausse dans les premiers échanges.

"En raison du retournement tardif des actions américaines la nuit dernière et de la fin de séance plus faible, le marché européen d'aujourd'hui s'annonce en légère baisse", anticipe Michael Hewson, de CMC Markets.

Ce revirement des indices est intervenu avec la vive tension sur les taux d'intérêt du marché obligataire qui a suivi l'annonce de la confirmation de M. Powell à la tête de la Réserve Fédérale américaine (Fed). Ainsi, les bons du Trésor américain à deux ans, plus sensibles aux taux à court terme, sont passés de 0,50% à 0,59%, au plus haut depuis mars 2020.

"Il est peu probable que l'orientation de la politique de la Fed au cours des prochains mois s'éloigne des attentes actuelles, après l'analyse des données économiques, à savoir une accélération du rythme de la réduction de son soutien et une anticipation du calendrier de la hausse des taux", résume M. Hewson.

Autre effet de l'annonce de la reconduction de Jerome Powell, qui doit encore être validée par le Sénat, le dollar a continué de monter par rapport aux autres monnaies mondiales et a atteint lundi un nouveau plus haut en un an et demi par rapport à l'euro.

Par ailleurs, "l'évolution de la pandémie fait son retour dans les salles de marché comme principal point d'attention", note aussi Christopher Dembik, directeur stratégie et macro-économie de Saxo Banque.

Ainsi, l'Allemagne s'est vivement inquiétée lundi de l'essor des contaminations au Covid-19, qui a conduit Washington à déconseiller aux Américains de s'y rendre.

Les investisseurs attendent aussi les indicateurs PMI pour novembre dans les différents pays européens en matinée, puis aux Etats-Unis dans l'après-midi.

