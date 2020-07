La Bourse de Paris attendue en légère baisse

La Bourse de Paris est attendue en légère baisse à l'ouverture mercredi, dans la lignée des jours précédents, inquiète du rythme de la reprise économique tandis que se succèdent en salve nourrie les résultats des entreprises.

Le contrat à terme sur le CAC 40 refluait de 0,11% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en léger recul de 0,22% à 4.928,94 points.

Wall Street a fini dans le rouge mardi, déçue par des résultats trimestriels moroses.

Les marchés "semblent vaciller un peu, car les derniers chiffres des bénéfices commencent à brosser le tableau d'une économie mondiale qui pourrait continuer à connaître une période difficile dans les mois à venir", estime Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

La Réserve fédérale américaine (Fed) achève mercredi sa réunion monétaire, et devrait se contenter de réitérer son soutien sans faille à l'économie américaine, sans annoncer de mesure supplémentaire, estiment les analystes. Le Congrès américain a commencé les négociations autour d'un nouveau plan d'aide de 1.000 milliards de dollars.

La pandémie de Covid-19 continue d'inquiéter les marchés, avec toujours plus de 60.000 nouveaux cas en une journée aux Etats-Unis et une épidémie active à Hong-Kong, en Australie, en Espagne ou encore en Belgique.

Valeurs à suivre

Kering: le groupe de luxe a vu son activité fortement affectée par la pandémie au premier semestre, mais a fait état d'une "reprise encourageante", notamment en Asie-Pacifique, son marché-clé.

Sanofi: le groupe pharmaceutique français et son homologue britannique GSK ont conclu mercredi un accord avec la Grande-Bretagne pour fournir jusqu'à 60 millions de doses de vaccin. Par ailleurs, Sanofi a relevé sa prévision de bénéfice en 2020 après un bond de son bénéfice net au deuxième trimestre.

Valeurs bancaires: en Espagne, Banco Santander a publié une perte nette de 11,13 milliards d'euros pour le deuxième trimestre, après une dépréciation de son fonds de commerce -- ce qui pourrait peser sur les titres de ses homologues françaises.

Carrefour: le groupe de distribution a annoncé avoir réduit fortement sa perte nette au premier semestre grâce à une "activité commerciale soutenue" au deuxième trimestre notamment pour les ventes alimentaires en ligne.

Schneider Electric: le spécialiste des équipements pour l'énergie et des automatismes industriels constate des "incertitudes persistantes" pour 2020 et a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice net reculer sensiblement au premier semestre.

M6: le groupe de télévision a publié un bénéfice net en forte hausse au premier semestre grâce à deux opérations capitalistiques lui dégageant des plus-values.

TF1: le groupe de télévision a vu son bénéfice net fondre de 64,2% sur le premier semestre de l'exercice.

Europcar: le loueur de voitures en difficulté, a vu sa perte nette quadruplée au premier semestre à 286 millions d'euros et s'est dit prudent sur le reste de l'année.

Nexans: le fabricant français de câbles a réintroduit ses objectifs pour 2020, après avoir sensiblement réduit sa perte par rapport à l'année précédente, malgré une baisse du chiffre d'affaires de près de 17%.

Spie: le groupe de services multi-techniques aux entreprises affecté par la pandémie au premier semestre, anticipe un rebond au deuxième semestre sur fond de reprise déjà observée.

SoLocal Group: l'éditeur notamment des sites pagesjaunes et mappy, a publié mardi un chiffre d'affaires en recul de 16,1% sur le premier semestre, à 244,7 millions d'euros.

Maison du monde: le distributeur de meubles et d'objets de décoration a perdu 110 millions d'euros de ventes au premier semestre, tandis que ses stocks diminuaient, ce qui affectera l'activité au troisième trimestre.

Eurazeo: la société d'investissement est passée dans le rouge au premier semestre annonçant une perte de 390 millions d'euros.

Veritas : le groupe français d'inspection et de certification a accusé une perte nette de 34,1 millions d'euros au premier semestre, contre un bénéfice net de 171 millions l'an dernier.

Exel Industries: le fabricant d'arracheuses de betteraves et d'appareils de pulvérisation a annoncé une lourde perte au premier semestre de son exercice décalé 2019-2020.

Nexity: le premier promoteur immobilier français, s'est maintenu dans le vert au premier semestre malgré une chute de ses bénéfices, et ne s'est pas avancé à des prévisions pour l'année.

Aperam: le producteur d'acier inox a vu son bénéfice du premier semestre chuter de 63% sur un an et s'attend à un troisième trimestre "aussi difficile que celui-ci".

Bic: Le géant français des stylos, briquets et rasoirs jetables a vu son bénéfice net chuter de 75,3% au premier semestre par rapport aux six premiers mois de 2019.

CGG: le groupe parapétrolier a creusé ses pertes au deuxième trimestre, dans un contexte de chute des cours du brut.

SMCP : la maison-mère des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, a annoncé une chute de près de moitié de ses ventes au deuxième trimestre en raison de l'arrêt des flux touristiques.

Séché Environnement: le spécialiste du traitement des déchets a vu son chiffre d'affaires reculer de 5% au premier semestre, ajustant son objectif de rentabilité annuel à 1% de son chiffre d'affaires, contre 20% auparavant.

Alten: le groupe d'ingénierie et de technologie a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires en baisse de 4%, moins important qu'envisagé en avril mais anticipe une baisse similaire au second semestre.

