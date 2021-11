La Bourse de Paris attendue en légère baisse après une semaine de records

La Bourse de Paris devrait baisser légèrement à l'ouverture lundi, digérant une semaine de records et se tournant progressivement vers les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis après les nombreuses interventions des banques centrales.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 reculait de 0,09% une quarantaine de minutes avant le début de la séance. Vendredi, il avait enchaîné une sixième séance de hausse, prenant 0,76% à 7.040,79 points, son nouveau sommet en clôture.

La cote parisienne n'est pas la seule à avoir enchaîné les records: les trois indices majeurs de Wall Street ont enregistré vendredi un plus haut, le septième consécutif pour l'indice élargi S&P500 et la dixième séance hausse d'affilée pour l'indice à coloration technologique Nasdaq.

Vendredi, le rapport mensuel de l'emploi américain s'est révélé comme "le meilleur des deux mondes", selon Michael Hewson, analyste de CMC Markets. Les créations d'emplois sont ressorties en forte hausse tandis que les tensions sur l'inflation se sont un peu apaisées, avec les taux d'intérêt des emprunts des Etats en nette baisse sur le marché obligataire.

Par ailleurs, le Congrès américain a définitivement adopté vendredi soir le vaste plan d'investissements dans les infrastructures voulu par Joe Biden. Toutefois, le président démocrate n'a pu encore convaincre les parlementaires de voter aussi le volet social et écologique de ses ambitieux projets de réformes.

"Cette semaine, l'accent sera toujours mis sur les risques que fait peser l'inflation sur la reprise économique à l'approche de la fin de l'année", souligne toutefois M. Hewson.

Les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix à la production (PPI) et à la consommation mardi et mercredi.

Ils sont attendus en hausse, mais cette nouvelle poussée n'est pas de nature à faire changer l'interprétation des banques centrales sur ce phénomène: la semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a continué d'assurer que l'inflation n'était que transitoire, même si la dynamique se montrait plus persistante qu'attendu.

L'institution n'anticipe pas le refroidissement des prix avant "le deuxième ou troisième trimestre" 2022. Un niveau plus soutenu qu'attendu pourrait toutefois fragiliser sa position, et la pousser à durcir un peu plus sa politique économique.

Une autre source de fragilité des marchés vient de la pandémie de Covid-19, qui inquiète de nouveau dans de nombreux pays. Ainsi, le taux d'incidence sur 7 jours a atteint un niveau record en Allemagne lundi.

Les investisseurs garderont également un oeil sur la réunion du Comité central du Parti communiste chinois, réuni pour la première fois de l'année et devrait encore renforcer la main mise du président Xi Jinping.

Parmi les valeurs à suivre lundi

Bouygues: le groupe de construction a finalement été choisi par Engie pour lui céder Equans, son entité de services techniques dans l'énergie, une opération d'un montant de 7,1 milliards d'euros qui devient la plus importante de l'histoire du groupe de BTP.

Eramet: le groupe minier français a annoncé lundi l'ouverture d'une usine de lithium en Argentine début 2024 avec son partenaire chinois Tsingshan. Elle devrait à terme produire 15% des besoins de lithium en Europe.

