La Bourse de Paris attendue en légère baisse

La place parisienne est attendue en petite baisse vendredi avant une séance pauvre du côté des indicateurs, les investisseurs demeurant indécis à propos des perspectives de hausse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine (Fed).

Le contrat a terme de l'indice CAC 40 baissait de 0,26% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. La veille, la Bourse de Paris avait terminé en hausse (+0,45%), soutenue par des indicateurs macroéconomiques encourageants aux Etats-Unis.

Le bilan hebdomadaire se situait à l'équilibre (+0,05%), la séance de mercredi ayant rogné l'ensemble des gains du début de la semaine, avant la publication des "minutes" de la dernière réunion de la Fed, fin juillet, au cours de laquelle l'Institution avait remonté ses taux de 75 points de base.

"Les investisseurs paraissent encore chercher à se convaincre que la Fed sera forcée au bout du compte de pivoter, abandonnant sa trajectoire actuelle de hausse de ses taux directeurs" élevée, observe Michael Hewson de chez CMC Markets.

Dans ce contexte, même les bonnes nouvelles pour l'économie que sont la hausse de l'activité manufacturière de Philadelphie ou la baisse hebdomadaire des demandes d'allocations chômage américaines jeudi pouvaient être perçues par les marchés comme des éléments encourageant la Fed à poursuivre la hausse de ses taux directeurs.

Dans un entretien publié jeudi par le Wall Street Journal, le président de l'antenne de la Fed à St. Louis (Missouri), James Bullard, connu pour sa position dure en matière de politique monétaire, s'est dit favorable à une nouvelle hausse de 0,75 point de pourcentage du taux directeur lors de la prochaine réunion en septembre.

Plusieurs autres membres de la Fed ont indiqué leur position favorable à la poursuite d'une hausse des taux directeurs, quoi qu'à des niveaux divers.

La position de M. Bullard "est logique dans la mesure qu'il ne reste plus que trois réunions de la Fed avant la fin de l'année, ce qui veut dire que pour atteindre le taux visé (entre 3,75% et 4% pour M.Bullard), la hausse devrait être de 75 points de base à au moins une réunion", fait observer M. Hewson.

Toutefois, au yeux de l'analyste de CMC Markets, "c'est le commentaire du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari qui a été le plus éclairant". Alors que M. Kashkari est moins enclin, selon M. Hewson, à prôner des fortes hausses, il "a insisté sur le fait que la Fed avait besoin de faire plus contre l'inflation de façon urgente, même au prix de ralentir l'économie et de risquer de déclencher une récession".

Les valeurs à suivre vendredi

Valneva: le laboratoire franco-autrichien de biotechnologie a annoncé jeudi avoir commencé la soumission à l'autorité de santé américaine (FDA) de son candidat vaccin contre le chikungunya, dans un communiqué.

Alstom: la SNCF a passé commande au constructeur ferroviaire de 15 TGV de nouvelle génération supplémentaires, qui s'ajoutent aux 100 exemplaires déjà achetés il y a quatre ans, pour répondre à la croissance du trafic et lancer des trains à l'étranger.