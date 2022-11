La Bourse de Paris attendue en léger repli pour l'ouverture

La Bourse de Paris devrait ouvrir en petit recul lundi après le démenti par Pékin d'un prochain allègement de sa politique zéro Covid.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 cédait 0,16% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La cote parisienne avait rebondi de 2,77% vendredi sur fond de spéculations -- démenties par les autorités -- que la Chine pourrait revenir sur sa politique sanitaire stricte face au Covid-19.

Les exportations de la Chine ont connu en octobre leur premier repli depuis 2020 sous l'effet des restrictions et d'une menace de récession mondiale, qui ont également pénalisé les importations, selon des chiffres officiels.

"Même dans le meilleur des scénarios, une réouverture ne devrait pas avoir lieu avant le deuxième trimestre de l'an prochain en raison de l'approche de l'hiver et de la probable hausse des contaminations qui accompagnent les mois d'hiver", estime Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Cette semaine sera dominée, selon lui, "une fois de plus par les éléments venus de Chine et par les preuves supplémentaires que l'inflation aux Etats-Unis recule".

Et "les élections législatives de mi-mandat aux Etats-Unis ne devraient pas avoir trop d'effet sur les marchés".

Wall Street a fini en hausse vendredi après la publication de l'emploi américain pour le mois d'octobre sans pouvoir renverser les pertes des trois séances négatives précédentes.

Le chômage a légèrement augmenté aux Etats-Unis en octobre, au-delà des prévisions, et la hausse des salaires a ralenti. Ces éléments vont dans le sens d'une décélération de l'économie américaine et donc de l'inflation, de quoi conforter le scénario d'un atterrissage en douceur espéré par la Réserve fédérale américaine (Fed).

La semaine dernière, la banque centrale américaine ainsi que la Banque d'Angleterre (BoE) ont relevé leur taux directeur de 75 points de base, une mesure visant à freiner la demande en rendant le crédit plus coûteux pour les ménages et les entreprises.

La Banque centrale européenne, quant à elle, prendra rapidement des mesures supplémentaires si l'inflation élevée persiste et déteint sur les attentes à moyen terme, a prévenu vendredi sa présidente Christine Lagarde.

Valeurs à suivre

TF1: en conflit commercial depuis septembre, TF1 et Canal+ ont annoncé vendredi soir avoir signé un "nouvel accord de distribution", alors que la filiale de Vivendi avait cessé de diffuser les chaînes du groupe TF1 sur tous ses canaux de distribution, faute d'accord financier.

EDF: le gouvernement a demandé à EDF, et plus largement aux autres énergéticiens, de prendre des mesures pour débrider barrages et parcs éoliens afin de faciliter l'approvisionnement électrique du pays cet hiver, après l'annonce d'une indisponibilité prolongée de certains réacteurs nucléaires.

pan/ys/spi