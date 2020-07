La Bourse de Paris attendue en léger recul avant la BCE

La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger recul jeudi, se posant des questions sur la vigueur de la reprise chinoise avant une réunion de la Banque centrale européenne.

Le contrat à terme sur le CAC 40 perdait 0,47% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini sur un bond de 2,03% à 5.108,98 points.

Wall Street a fini dans le vert, dynamisée par les résultats meilleur qu'attendu de la banque Goldman Sachs et rassurée comme les places européennes avant elle par des nouvelles encourageantes sur le développement d'un vaccin par la biotech Moderna.

Aujourd'hui, c'est la réunion de la BCE qui sera "l'un des moments phares de la journée", a souligné John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Selon lui, "les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin" avant ce rendez vous et "la raison de la faiblesse du jour est à mettre sur le compte de la publication de la croissance chinoise (+3,2%) du deuxième trimestre et des ventes au détail en dessous des attentes qui laissent penser que le rebond de l'économie" ne sera pas aussi vigoureux qu'espéré.

La Chine a renoué avec la croissance au deuxième trimestre et sa production industrielle a atteint en juin son plus haut niveau depuis le début de l'année, mais les ventes de détail, principal indicateur de la consommation, ont ainsi encore connu en juin un repli sur un an.

En matière monétaire, la réunion du jour est comme toujours très attendue, même si la BCE devrait s'abstenir d'annoncer de nouvelles mesures anti-crise en zone euro, en espérant que les dirigeants européens réunis dans la foulée prendront le relais face à l'impact économique du coronavirus.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a signifié la semaine dernière qu'il ne fallait pas attendre de nouvelle décision lors de la dernière réunion monétaire avant la pause estivale, compte tenu des mesures de soutien massives déjà prises ces derniers mois.

La situation sanitaire reste de son côté toujours aussi tendue. Les Etats-Unis ont battu de nouveaux records quotidiens de cas de coronavirus, notamment dans le Sud du pays, tandis que l'Inde a reconfiné jeudi quelque 125 millions de personnes, près d'un dixième de sa population.

Du côté des indicateurs, Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, l'indice de l'activité manufacturière de la région de Philadelphie (Fed) et les ventes au détail aux Etats-Unis figurent également à l'agenda.

VALEURS A SUIVRE

Peugeot : Les constructeurs automobiles français PSA et italo-américain Fiat Chrysler (FCA) ont annoncé mercredi que le nouveau groupe issu de leur mariage s'appellerait Stellantis, dans un communiqué commun.

Automobile : Le marché automobile européen, victime de la crise sanitaire, a chuté en juin de 22,3% sur un an, moins sévèrement que les trois mois précédents, notamment grâce au plan de soutien français.

Alstom : Le constructeur ferroviaire, touché par la crise sanitaire, a enregistré une chute de 27% de son activité, à 1,5 milliard d'euros, au premier trimestre (avril à juin) de son exercice décalé 2020/21, mais a maintenu ses prises de commandes

Air France-KLM : Le groupe a obtenu un deuxième vol hebdomadaire Paris-Shanghai, opérationnel à partir de la semaine prochaine, a indiqué jeudi l'ambassade de France en Chine, quelques jours après de fortes pressions françaises en ce sens.

ADP : Le trafic aérien commercial a atteint à Paris au mois de juin 6,8% du niveau d'il y a un an, mais les aéroports d'Orly, rouvert à la fin du mois, et de Charles-de-Gaulle (CDG) ont enregistré trois fois plus de passagers qu'en mai, selon le groupe.

JCDecaux : Le géant de l'affichage publicitaire a annoncé la vente de sa participation de 25% au capital de Russ Outdoor, géant russe de la communication extérieure, pour un montant d'environ 32 millions d'euros, actant ainsi sa sortie du marché russe.

M6 : Le groupe est entré en négociations exclusives avec Stars, maison mère de l'émission Teleshopping diffusée sur TF1, pour lui vendre sa propre activité de téléachat Home Shopping Service, qui produit l'émission "M6 Boutique".

Colas : La filiale ferroviaire du groupe, Colas Rail, a remporté un contrat d'un montant de 41 millions d'euros pour remplacer l'alimentation électrique d'une ligne de métro léger à Singapour.

abx/vac/spi