La Bourse de Paris attendue en hausse pour sa première séance de 2020

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse jeudi et au-dessus des 6.000 points, pour sa première séance de 2020, après avoir clôturé mardi une année exceptionnelle où l'indice a bondi de plus de 26%.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,84% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mardi 31 décembre, à l'issue d'une demi-séance, il avait fini à l'équilibre (-0,07% à 5.978,06 points).

Wall Street a pour sa part terminé en petite hausse une année solide, sa meilleure depuis 2013.

"Les marchés mondiaux ont bien fini 2019, grâce à l'annonce d'un accord entre la Chine et les États-Unis sur un accord commercial préliminaire", a résumé David Madden, un analyste de CMC Markets.

"Le fait que le président Trump ait affirmé que l'accord serait signé le 15 janvier, devrait participer de la bonne humeur, même si beaucoup de bonnes nouvelles ont déjà été intégrées par le marché", a-t-il complété.

Donald Trump a annoncé mardi la signature prochaine de l'accord commercial partiel conclu avec la Chine après des mois d'affrontement à coups de droits de douane punitifs.

La cérémonie aura lieu en présence de hauts responsables chinois, a indiqué, sans autres précisions, le locataire de la Maison Blanche. Il a par ailleurs indiqué qu'il se rendrait "à une date ultérieure" à Pékin où commenceront les discussions pour la "phase 2" de cet accord.

L'annonce d'une date ferme de signature était très attendue tant les discussions des derniers mois, souvent tendues, ont donné lieu à des informations contradictoires.

Depuis mars 2018, Pékin et Washington se sont infligés des droits de douane réciproques sur des centaines de milliards de dollars de biens, ce qui affecte durement l'économie chinoise et ralentit l'économie mondiale.

"Même si la relation commerciale avec la Chine est positive actuellement, les discussions pourraient s'envenimer en abordant la prochaine étape", a toutefois souligné M. Madden.

Selon lui, "certains s'inquiètent" en outre que "le président américain mette ensuite la pression sur l'Europe en matière commerciale".

Du côté des indicateurs, l'activité manufacturière en Chine a connu en décembre son rythme de croissance le plus faible depuis quatre mois, selon l'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur.

VALEURS A SUIVRE

Secteur automobile : Le marché français a progressé en 2019 et se prépare à reculer légèrement en 2020, après avoir résisté jusqu'ici aux vents contraires qui s'accumulent dans un secteur perturbé par les enjeux de la transition écologique.

Selon le Comité des constructeurs français d'automobile (CCFA), les deux constructeurs nationaux PSA (Marques Citroën, Peugeot, DS et Opel) et Renault (Renault, Dacia et Alpine) ont affiché une progression de 0,88% sur l'année avec 1,25 million de véhicules immatriculés.

abx/pn/spi