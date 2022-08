La Bourse de Paris attendue en hausse

La Bourse de Paris s'annonce en hausse à l'ouverture lundi, un jour férié aux volumes d'échanges habituellement faibles, après une semaine en progression grâce à des indicateurs encourageants pour la santé de l'économie américaine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 progressait de 0,53% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. La place parisienne a gagné 1,26% au cours de la semaine passée, terminant à 6.553,86 points vendredi.

Malgré de mauvaises nouvelles venues de Chine, où les ventes de détail et la production industrielle ont connu en juillet un ralentissement inattendu, en raison d'un rebond de Covid-19 et d'une crise dans l'immobilier, Paris et les marchés européens semblaient conserver leur optimisme avant l'ouverture, dans le sillage de la forte hausse qu'a connue Wall Street en fin de semaine.

Confortés par le redressement de la confiance des consommateurs américains en août, les indices new-yorkais ont terminé nettement dans le vert vendredi. Le Dow Jones a gagné 1,27%, le S&P 500 1,73% et le Nasdaq a bondi de 2,09%, porté notamment par les méga-capitalisations de la tech comme Alphabet (+2,36%), Tesla (+4,68%) et Apple (+2,14%).

Cette dynamique est "aidée en grande partie par la conviction que, du moins aux Etats-Unis, l'inflation a atteint un pic et décélère, bien que des membres de la Banque centrale américaine s'en sont vivement pris à cette interprétation", explique Michael Hewson, analyste à CMC Markets.

"La même chose ne peut malheureusement pas être dite en Europe où les prix du gaz demeurent élevés du fait de l'inquiétude sur de possibles interruptions futures des livraisons venant de Russie", pointe-t-il du doigt.

En matière d'inflation "le pire peut encore venir en Europe", souligne M. Hewson.

Le TTF néerlandais, la référence du gaz naturel en Europe prenait 0,83% à 206,108 euros le mégawattheure (MWh) vers 08H20. Il a bondi de près de 190% depuis le début de l'année, conséquence de l'invasion russe de l'Ukraine.

Valeurs à suivre lundi

Crédit agricole assurance: la branche de la banque Crédit agricole a annoncé la signature d'un accord pour acquérir auprès du groupe Villar Mir des parcs éoliens en exploitation et à l'état de projets situés en Espagne, en partenariat avec F2i, fonds d'investissement italien,

Valneva: le laboratoire franco-autrichien a annoncé lundi le lancement d'un programme de financement en fonds propres sur le Nasdaq lui permettant d'émettre jusqu'à 75 millions de dollars (environ 73,2 millions d'euros).

Ipsen: le troisième laboratoire pharmaceutique français a annoncé vendredi avoir conclu le rachat d'Epizyme, spécialisée dans les médicaments de traitement de cancers.

jnb/jbo/cco