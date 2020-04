La Bourse de Paris attendue en hausse avant la réunion de la BCE

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse jeudi avant une réunion de la Banque centrale européenne, au lendemain d'une séance dynamisée par des avancées encourageantes en direction d'un traitement contre le coronavirus.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,84% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en hausse de 2,22% à 4.671,11 points.

Wall Street a fini également en forte progression, profitant aussi de l'annonce de résultats encourageants d'un traitement du laboratoire américain Gilead Sciences contre la pandémie qui a déjà fait au moins 224.402 morts, et ce même si des experts préviennent que les résultats intégraux n'ont pas encore été publiés.

La détermination affichée par la Fed a aussi largement contribué à l'optimisme.

L'institution a promis mercredi, à l'issue d'une réunion de deux jours, de faire tout ce qu'elle pourrait pour sauver l'économie américaine, terrassée par la pandémie qui a mis fin à plus d'une décennie de croissance, et s'attend à un plongeon historique dans les mois à venir.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de la clôture des marchés américains après que le Fed a rassuré les marchés quant à sa volonté de sauver l'économie américaine", a noté John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"C'est cependant l'information" concernant Gilead "qui a apporté beaucoup d'espoir aux investisseurs", selon lui.

"Aujourd'hui", a-t-il poursuivi, "nous nous intéresserons évidemment à la réunion de la Banque centrale européenne (BCE)".

Après sa série de mesures exceptionnelles face à la pandémie de coronavirus, la Banque centrale européenne (BCE) devrait se dire prête jeudi à aller plus loin, tout en exhortant les gouvernements à trouver une réponse commune.

L'agenda des indicateurs est très fourni. En Chine, l'activité manufacturière s'est tassée en avril après un rebond surprise le mois précédent.

Le PIB de la France s'est contracté de 5,8% au premier trimestre en raison du confinement. Celui de la zone euro est également attendu, tout comme l'inflation européenne ainsi que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis.

VALEURS A SUIVRE

Société Générale: la banque a annoncé une perte de 326 millions d'euros, plombée par sa banque de financement et d'investissement et des provisions de plus de 550 millions d'euros pour faire face au coronavirus et à "deux dossiers exceptionnels de fraudes".

Michelin: le groupe a vu son chiffre d'affaires baisser de 8,3% au premier trimestre, en raison de la pandémie.

Amundi: le gestionnaire d'actifs a vu son bénéfice net reculer de 17,8% au premier trimestre 2020, lesté par les effets négatifs de la crise sanitaire.

Orange: l'entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter de 1% au premier trimestre, tiré notamment par "une solide croissance de l'Afrique et Moyen Orient et une progression du segment entreprises, de la France et de l'Europe".

Safran: le groupe a publié un chiffre d'affaires en baisse de 6,9% au premier trimestre, affecté depuis mars par la crise du secteur aérien due à la pandémie.

Korian: le groupe a suspendu ses objectifs pour 2020 et renoncer à verser un dividende à ses actionnaires, en raison de l'impact de la pandémie.

TF1: la société a dégagé un bénéfice net en recul de 41% au premier trimestre, signe des premiers effets négatifs de la crise sur les revenus publicitaires du groupe, qui s'efforce d'économiser.

Marie Brizard Wine & Spirits: le groupe a vu ses revenus augmenter au premier trimestre grâce au continent américain, mais ses comptes vont être durablement affectés par la crise.

Mersen: le groupe prévoit "encore un impact important" de l'épidémie sur son activité au deuxième trimestre, après des ventes en baisse de 6,4% au premier trimestre.

NRJ Group: l'activité du groupe a souffert au premier trimestre de l'effondrement de ses recettes publicitaires provoqué par la crise du coronavirus.

Imerys: le groupe prévoit "plusieurs trimestres difficiles" après un bénéfice net en recul d'un tiers sur les trois premiers mois de l'année.

Beneteau: le constructeur de bateaux a annoncé une perte de 12,1 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé 2019/2020, malgré une hausse de son chiffre d'affaires.

Orchestra-Prémaman: le groupe textile a obtenu la conversion de sa procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.

