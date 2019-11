La Bourse de Paris attendue en hausse après Wall Street et avant une série d'indicateurs

La Bourse de Paris se dirigeait vers une ouverture dans le vert mercredi matin, portée par les niveaux inédits atteints par Wall Street la veille, dans un marché toujours focalisé sur les négociations commerciales sino-américaines, et avant une salve d'indicateurs américains.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,23% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini proche de l'équilibre (+0,08%) à 5.929,62 points.

Wall Street s'est pour sa part hissé à de nouveaux records.

"Les indices devraient ouvrir en légère hausse dans des volumes qui devraient être très faibles à la veille d'un très long week-end (...) aux Etats-Unis pour cause de Thanksgiving" jeudi, même si Wall Street sera ouvert pour une demi-séance vendredi, ont souligné dans une note les experts de Mirabaud Securities Genève.

"L'espoir d'avoir un accord sur la +phase 1+ du commerce entre Washington et Pékin alimente encore les marchés. Mais pour combien de temps ?", ont-ils complété.

"L'optimisme autour des discussions commerciales a une fois de plus contribué à soutenir l'humeur (des investisseurs), après des informations selon lesquelles le (vice-Premier ministre) Liu He et le négociateur américain pour le commerce, Robert Lighthizer, sont parvenus à un consensus sur la manière de résoudre un certain nombre de problèmes fondamentaux", a observé pour sa part Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

Négociateurs chinois et américains se sont en effet parlé mardi matin et sont convenus de rester en contact afin de parvenir à "un accord préliminaire" dans la guerre commerciale qui oppose les deux puissances, a rapporté l'agence Chine nouvelle.

"On ne sait toujours pas quel sera le calendrier concernant la conclusion d'un accord de phase un, cependant, à trois semaines du 15 décembre, il n'est pas difficile d'imaginer qu'il est hautement improbable que nous obtenions quoi que ce soit de concret avant" cette date, a poursuivi M. Hewson.

Donald Trump a soufflé mardi le chaud et le froid sur Hong Kong, affirmant son soutien aux manifestants pro-démocratie tout en assurant, alors que les négociations avec Pékin sont dans leur "dernière ligne droite", faire confiance à son homologue chinois pour résoudre la crise.

Du côté des indicateurs, le moral des ménages est au menu en France.

Mais l'agenda sera essentiellement américain avec les commandes de biens durables pour octobre, les dépenses et revenus des ménages ainsi que la deuxième estimation du PIB pour le troisième trimestre, qui s'accompagnera des chiffres de l'inflation (PCE) pour octobre.

Le Livre Beige de la Fed, rapport de conjoncture de la Banque centrale américaine, sera en outre publié après la clôture des Bourses européennes.

VALEURS A SUIVRE

Natixis: l'annonce de la suspension d'un trader de la filiale américaine de Natixis a fait chuter mardi le cours du groupe bancaire, qui a assuré qu'il s'agissait d'une procédure "interne" et "sans conséquence aucune pour les clients" et ses activités.

Pierre et Vacances-Center Parcs: le groupe a réduit sa perte nette annuelle de 46 à 33 millions d'euros et annoncera début 2020 sa nouvelle stratégie afin d'accélérer son retour à une "rentabilité pérenne", a-t-il annoncé mardi.

Vivendi: le géant français des médias a annoncé mardi annuler plus de 36 millions d'actions auto-détenues, qui correspondent à près de 3% du capital social du groupe, conformément à l'autorisation donnée par ses actionnaires lors de sa dernière assemblée générale.

Alstom: le constructeur ferroviaire a annoncé mardi avoir remporté un contrat de 430 millions d'euros pour le renouvellement et l'automatisation du métro de Marseille.

Quadient: le groupe (ex-Neopost, spécialiste en machines de traitement du courrier) prévoit une croissance de son chiffre d'affaires 2019 plus importante qu'attendu précédemment, après un troisième trimestre dans la lignée des six premiers mois de l'année.

jra/tq/mcj