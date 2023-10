La Bourse de Paris attendue en hausse à l'ouverture

La Bourse de Paris est attendue en hausse à l'ouverture vendredi, sous une pluie de résultats d'entreprises en attendant la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis particulièrement regardé par la banque centrale américaine pour définir la trajectoire de sa politique monétaire.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,33% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Jeudi, il a reculé de 0,38%, clôturant à 6.888,96 points.

Outre les nombreux résultats d'entreprise, les investisseurs se tourneront vendredi vers l'indice PCE pour septembre, qui est une mesure de l'inflation dans la première puissance économique mondiale. Cet indicateur, publié par le département du Commerce, est privilégié par la Réserve fédérale (Fed) dans le cadre de sa politique monétaire, qui veut ramener l'inflation à 2,0% sur un an.

En août, l'inflation s'était établi à 3,5% sur un an, contre 3,4% en juillet (donnée révisée en hausse).

La Fed s'est montrée, à l'issue de sa dernière réunion, le 20 septembre, moins optimiste qu'auparavant sur la trajectoire de l'inflation, dont le ralentissement pourrait être moins rapide que prévu.

"La Fed voudra maintenir les marchés dans l'idée qu'une nouvelle hausse des taux est sur la table d'ici la fin de l'année", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Parmi les valeurs à suivre

TotalEnergies: le groupe a de nouveau enregistré un bénéfice confortable de 6,7 milliards de dollars au 3e trimestre, dans un contexte global de prix de l'énergie encore soutenus mais loin de leurs sommets exceptionnels de 2022.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW): le géant des centres commerciaux a annoncé jeudi avoir réalisé, sur les neuf premiers mois de 2023, un chiffre d'affaires de 2,78 milliards d'euros, en hausse de 1,9%, et légèrement révisé en hausse ses objectifs financiers pour l'année.

Saint-Gobain: le géant des matériaux de construction a annoncé jeudi un net recul de son chiffre d'affaires de 10,5% au troisième trimestre 2023 à 11,5 milliards d'euros, en raison notamment de la "poursuite du ralentissement de la construction neuve", marquée en Europe du Nord.

Michelin: le groupe a confirmé jeudi à l'AFP qu'il envisageait une réduction de sa production de pneus en Allemagne, après la publication d'informations dans la presse allemande et française évoquant la possibilité de fermeture de deux usines avec 1.500 emplois menacés.

Safran: l'équipementier aéronautique, confronté à des problèmes persistants d'approvisionnement, a révisé en baisse vendredi le rythme de progression de livraison de ses moteurs vedettes, tout en confirmant ses objectifs financiers annuels.

Sanofi: le groupe pharmaceutique français a annoncé vendredi son intention de séparer de son activité Santé Grand Public en 2024 pour se concentrer sur les médicaments et les vaccins innovants et indique viser des économies d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 milliards d'euros entre 2024 et fin 2025.

Air France-KLM: le groupe franco-néerlandais a doublé sur un an son bénéfice net du troisième trimestre, à 931 millions d'euros, a-t-il annoncé vendredi.

Accor: le groupe hôtelier Accor a relevé jeudi ses perspectives pour 2023, affichant un chiffre d'affaires en hausse de 12% au troisième trimestre, à 1,28 milliard d'euros, selon un communiqué.

Fnac Darty: le groupe a affiché jeudi des ventes stables au troisième trimestre 2023, à 1,84 milliard d'euros, dans un "environnement de consommation dégradé", et a abaissé sa prévision de rentabilité pour l'ensemble de l'année.

Rémy Cointreau: après un premier semestre en large recul (-26,6%), le groupe de spiritueux Rémy Cointreau (cognac Rémy Martin, gin The Botanist) abaisse ses objectifs pour son exercice décalé 2023-2024 et prévoit "un plan important de réduction des coûts", a annoncé vendredi l'entreprise.

