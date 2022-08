La Bourse de Paris attendue en hausse à l'ouverture

La Bourse de Paris est attendue en hausse à l'ouverture mercredi, continuant sur sa lancée après cinq gains quotidiens consécutifs, même si l'avancée reste précaire avant une publication de la Banque centrale américaine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 progressait de 0,45%, une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mardi, il avait fini en hausse de 0,34% à 6.592,58 points.

La cote parisienne a dépassé mardi en séance les 6.600 points, un niveau plus atteint depuis avril. Elle reste sur cinq séances de hausses consécutives, même si une seule était de plus de 0,4% et que les volumes d'échanges sont nettement réduits en août.

"La résistance des marchés européens au cours des dernières semaines a été impressionnante, compte tenu des défis qui se posent", constate Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Parmi les obstacles, le prix du gaz naturel européen qui continue de grimper, approchant 226 euros le mégawattheure en clôture mardi, ou encore des indicateurs d'activité économique décevants en Chine et aux Etats-Unis.

La cote parisienne profite en revanche de la baisse des prix du pétrole, avec des cours de référence au plus bas depuis début février ou fin janvier.

Surtout, les investisseurs sont rassérénés par la Banque centrale américaine, espérant que le ralentissement de l'économie, couplé avec un tassement de l'inflation observé en juillet, freine les hausses du taux directeur de l'institution.

A l'issue de la dernière réunion de la Fed fin juillet, son président Jerome Powell avait "évoqué l'idée qu'elle pourrait être tentée de pivoter", se concentrant sur le retour de la croissance plutôt que la lutte contre l'inflation, rappelle M. Hewson.

"Les marchés des actions n'ont cessé d'augmenter depuis", poursuit-il.

Mais la publication du compte-rendu des discussions de cette réunion, les "minutes", prévue après la clôture de la place parisienne, pourrait venir bousculer cette certitude, d'autres responsables de la Fed se montrant bien moins accommodants que M. Powell.

D'autant plus que la trajectoire de l'inflation reste encore difficile pour les analystes: au Royaume-Uni, elle a bondi au-dessus des 10% sur un an en juillet, surprenant à la hausse les estimations.

Autre rendez-vous important de la journée: la publication des ventes au détail aux États-Unis, en milieu de séance.

Parmi les valeurs à suivre

Sanofi: le laboratoire a mis un terme au programme mondial de développement clinique de l'amcenestrant, conçu pour combattre le cancer du sein, après des résultats des essais de phase III jugés peu concluants.

fs/cdu/vk