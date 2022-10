La Bourse de Paris attendue en hausse à l'aube d'une semaine surchargée

La Bourse de Paris est attendue en hausse lundi à l'ouverture, le courant ascendant du rebond de Wall Street en fin de semaine dernière prenant le pas sur les inquiétudes en Asie après la reconduction du président chinois Xi Jinping.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,40% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, il avait terminé à 6.035,39 points, en baisse de 0,85% sur la séance mais en hausse de 1,74% sur la semaine.

Vendredi, après la clôture des Bourses européennes, les marchés américains ont accéléré leur hausse, les trois principaux indices prenant autour de 2,4%, à la faveur d'une accalmie sur les taux et de propos laissant les investisseurs se projeter dans un environnement où la banque centrale américaine ne durcit pas fortement ses taux.

"Si certains responsables de la Fed ne sont pas à l'aise avec le rythme actuel des hausses de taux et commencent à s'inquiéter d'un durcissement excessif, ils le dissimulent bien", juge toutefois Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Après le luxe et des premières entreprises, la vague des résultats va atteindre son pic cette semaine, avec rien que pour le CAC 40 près de la moitié des valeurs: Air Liquide, Orange, Vinci, Worldline et Michelin mardi, Carrefour, Dassault Systemes, Unibail et Thales mercredi, Capgemini, Danone, Saint-Gobain, Schneider Electric, STMicroelectronics, TotalEnergies jeudi, Airbus, Safran et Sanofi vendredi.

Mais l'actualité macroéconomique sera aussi au rendez-vous, avec dès la matinée les indicateurs avancés de l'activité économique PMI pour octobre. Plus tard dans la semaine, est prévue une réunion de la Banque centrale européenne jeudi, avec une hausse de 0,75 point de pourcentage de ses principaux taux directeurs attendue.

La Réserve fédérale américaine (Fed) sera aussi en ligne de mire avant sa réunion en début de semaine prochaine.

La cote parisienne va aussi avoir un regard sur la Chine, l'un des marchés principaux de ses géants du luxe: la Bourse de Hong Kong chutait de plus de 5% et celle de Shanghai perdait 1,16%, après le congrès du Parti communiste. Au terme de celui-ci, Xi Jinping a été reconduit avec les mains libres pour confier les postes économiques clés à ses alliés, partisans de la politique "zéro Covid".

L'élection d'un nouveau premier ministre conservateur au Royaume-Uni est aussi à surveiller, tant le pays a été source de turbulences sur les marchés depuis la présentation d'un mini-budget en septembre, depuis retoqué.

Parmi les valeurs à suivre lundi:

Solvay: le groupe chimique belge, coté à Paris, a dit s'attendre à "un chiffre d'affaires et un EBITDA atteignant de nouveaux records au troisième trimestre 2022" et a relevé fortement ses prévisions pour l'année, dans un communiqué publié lundi. Ses résultats sont prévus le 3 novembre.

Imerys: le groupe français de minéraux industriels a annoncé lundi la mise en exploitation minière d'ici 2027 d'un gisement de lithium dans l'Allier en France (centre), qui sera "l'un des plus grands" d'Europe, et servira à accélérer la transition énergétique en alimentant l'industrie des véhicules électriques.

fs/cdu/spi