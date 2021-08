La Bourse de Paris attendue en hausse

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse lundi, rebondissant après sa pire semaine depuis octobre 2020, la perspective d'acheter à bas prix prenant le dessus sur les inquiétudes liées au soutien des banques centrales et au variant Delta.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 prenait 0,83% une trentaine de minutes avant l'ouverture. Vendredi il avait rebondi de 0,31%, après quatre séances de baisse, mais avait enregistré une perte hebdomadaire de 3,91%.

Cette semaine, "tous les yeux seront bien évidemment fixés sur le symposium de Jackson Hole, qui se tiendra à nouveau de manière virtuelle à cause de l'accélération de nouveaux cas de Covid-19", affirme John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Cette conférence des banquiers centraux, qui se déroulera du jeudi 26 au samedi 28 août, est attendue depuis le début de l'été par les marchés car elle pourrait être l'occasion de discuter, voire détailler les calendriers de réduction du soutient des banques centrales.

"Le principal point d'attention sera les éventuels détails sur les discussions concernant la réduction du rythme des achats d'actifs, à mesure que la fin du deuxième semestre de 2021 approche", explique Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Depuis le printemps 2020 et la crisé liée à la pandémie de Covid-19, les achats d'actifs garantissent aux entreprises et Etats des conditions de financement favorables, et ils abondent surtout les marchés financiers.

Les réduire signifierait siffler la fin de l'euphorie financière qui a mené les Bourses mondiales sur des plus hauts.

Pour ce lundi, les indices PMI flash du niveau d'activité du secteur privé en France, Allemagne et dans la zone euro en août sont attendus.

Alors que les investisseurs s'inquiètent de la menace que le variant Delta fait planer sur la reprise économique, ces statistiques permettront de mieux jauger ses répercussions.

Valeurs à suivre

Valneva: le laboratoire franco-autrichien a commencé la soumission progressive de sa demande d'autorisation de son candidat-vaccin contre le Covid-19 auprès des autorités de la santé britannique.

jvi/fs/spi