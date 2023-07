La Bourse de Paris attendue en hausse

La Bourse de Paris est attendue en hausse à l'ouverture mercredi, prête à accueillir les derniers chiffres de l'inflation au Royaume-Uni et en zone euro, le marché espérant que la fin des hausses des taux des banques centrales soit pour bientôt.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 gagnait 0,35%, une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, la Bourse de Paris a progressé de 0,38%, soutenue par une baisse des taux d'intérêt sur le marché obligataire.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin dans le sillage de la clôture de Wall Street, alimentés par la progression des banques et des valeurs technologiques", anticipe John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Mercredi, les marchés se tournent vers "l'inflation en Grande-Bretagne et en zone euro", tandis qu'aux Etats-Unis, "plusieurs statistiques concernant l'immobilier devraient animer la journée", ajoute l'analyste.

En Grande-Bretagne, "les chiffres de l'inflation sont fraîchement tombés ce matin, révélant un ralentissement à 7,9% en juin, contre 8,2% attendus par les analystes et 8,7% le mois précédent", comment Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

"L'inflation en Grande-Bretagne a baissé mais reste toutefois plus forte que dans les autres économies occidentales", poursuit-elle.

En Europe, les taux des emprunts se sont détendus après que le gouverneur de la Banque des Pays-Bas a qualifié de "possibilité" une hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en septembre, considérée comme quasi certaine précédemment, a commenté Aurélien Buffault, directeur de la gestion obligataire de Delubac AM.

Parmi les valeurs à suivre

Kering: le groupe de luxe Kering a annoncé mardi un vaste remaniement à la tête du groupe et de sa principale marque Gucci, dans le but de "mettre Kering sur la voie du succès et d'une croissance profitable à long terme", selon les mots de son PDG François-Henri Pinault.

Renault: le groupe Renault a vu ses ventes rebondir légèrement au premier semestre avec 1,1 million de véhicules vendus, soutenus par les bonnes performances de Dacia, selon un communiqué mercredi du constructeur.

Pierre et Vacances : le groupe Pierre et Vacances-Center Parcs s'est félicité mardi de ses "solides performances" au troisième trimestre de son exercice 2022/2023, en publiant un chiffre d'affaires en hausse de 7% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Casino : le distributeur allemand Lidl est intéressé par la reprise de près de 600 magasins Casino et Monoprix et a démarché le fonds d'investissement Attestor, un des nouveaux alliés clés du duo de repreneurs Kretinsky-Ladreit de Lacharrière, a appris l'AFP mardi, confirmant des informations du Monde.