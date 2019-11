La Bourse de Paris attendue en hausse

La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert mardi matin, lançant ainsi l'assaut vers les 5.900 points avant un discours de Donald Trump sur le commerce, tout en gardant un oeil sur les événements à Hong Kong.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,35% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini quasiment à l'équilibre (+0,07%) à 5.893,82 points, signant un nouveau plus haut depuis juillet 2007 en clôture et en séance.

Wall Street a pour sa part fini en ordre dispersé lundi.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin malgré les interrogations concernant le niveau historique des marchés et les relations commerciales entre Washington et Pékin", ont estimé dans une note les experts de Mirabaud securities Genève.

"Les marchés européens ont connu une séance atone hier, affectés par les événements à Hong Kong qui ont été marqués par une escalade de la violence", a observé pour sa part Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

Les pays occidentaux s'inquiètent de la situation dans l'ex-colonie britannique au lendemain d'une des journées les plus violentes en cinq mois de mobilisation pro-démocratie. Les manifestants hongkongais s'en sont pris mardi, pour la deuxième journée consécutive, au réseau de transport de la mégapole.

"Aux Etats-Unis, des prises de profits dans le sillage des records de la semaine dernière ont vu les marchés terminer en baisse" lundi, avant deux discours très attendus ce mardi du président américain Donald Trump et du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, a complété M. Hewson.

Selon lui, "la principale raison de la pause que nous avons observée ces dernières 48 heures est le résultat des signaux contradictoires qui ont été donnés par le ministère chinois du Commerce et Donald Trump quant à savoir si nous pouvons nous attendre à un report ou une réduction des tarifs douaniers" que s'imposent mutuellement Pékin et Washington dans le conflit commercial qui les oppose.

Dans ce contexte, "les investisseurs attendent d'analyser les propos du président Donald Trump qui parlera ce soir à l'Economic Club of New York" et "pourrait décider de repousser de 6 mois les taxes sur les automobiles européennes", ont relevé les experts de Mirabaud Securities Genève.

Du côté des indicateurs, la première estimation de la croissance française du quatrième trimestre par la Banque de France est à l'agenda, ainsi qu'en Allemagne, le baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers pour novembre.

VALEURS A SUIVRE

Iliad: la maison-mère de l'opérateur Free a enregistré une progression de son chiffre d'affaires de 8,1% sur le troisième trimestre de l'exercice, à 1,34 milliard d'euros, profitant d'une accélération de son activité en France, et a confirmé l'ensemble de ses objectifs.

Air France-KLM: le groupe a transporté 9,2 millions de passagers en octobre, soit 0,1% de moins que lors du même mois il y a un an, sa low-cost Transavia affichant un recul de 3,4%, selon un communiqué diffusé mardi.

