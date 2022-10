La Bourse de Paris attendue en hausse

La Bourse de Paris est attendue en hausse mardi à l'ouverture, au lendemain d'une nette progression, commençant à voir s'accumuler les résultats d'entreprises.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 prenait 0,45% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, il avait pris 1,59% à 6.131,36 points pour terminer à son plus haut niveau depuis plus d'un mois.

Sur la tendance générale, "le rebond observé au cours des deux derniers jours" - les indices ont comblé une grande partie des pertes dès vendredi après leur trou d'air en début d'après-midi - "semble être dû à une forte baisse des rendements obligataires, du moins sur les marchés européens", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Mais aux Etats-Unis également, souligne l'analyste, "l'idée que nous pourrions être proches d'une pause dans le rythme actuel des hausses de taux de la banque centrale américaine", qui tient sa prochaine réunion la semaine prochaine, a propulsé le Dow Jones a son niveau le plus haut depuis un mois et demi lundi.

Jeudi se déroule aussi la réunion de la Banque centrale européenne.

Mais "ce seront les résultats d'entreprises qui pourraient potentiellement alimenter le rebond des Bourses", avec près de la moitié du CAC 40 attendue sur le grill, estime Christopher Dembik, directeur de la recherche macroéconomie de Saxo Banque.

Parmi les valeurs à suivre mardi:

Worldline: le spécialiste du paiement a publié mardi un chiffre d'affaires de 1,15 milliard d'euros au troisième trimestre, en hausse de 20% en publié, une performance conforme aux attentes qui lui permet de maintenir ses objectifs 2022.

Air Liquide: le géant industriel a confirmé mardi ses objectifs après une envolée de 41,3% du chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 8,3 milliards d'euros (+41,3%), tiré par les prix de l'énergie.

Orange: le géant français des télécoms a enregistré un chiffre d'affaires en légère progression au troisième trimestre de l'exercice 2022, à 10,82 milliards d'euros, grâce notamment à la performance de ses activités en Europe, dont l'Espagne, a annoncé l'opérateur mardi.

Airbus: l'avionneur va verser une prime à ses salariés dans le monde entier, de 1.500 euros bruts dans ses principaux pays d'implantation, face à la flambée de l'inflation, selon une message aux employés dont l'AFP a pris connaissance lundi.

SEB: le spécialiste du petit électroménager, a annoncé lundi réviser une nouvelle fois à la baisse son objectif de chiffre d'affaires pour 2022, après un troisième trimestre marqué par une activité en recul de 3,4% (-8,1% à taux de change et périmètre constants), et esquissé des suppressions de postes en Europe.

Plastic Omnium : le chiffre d'affaires a rebondi au troisième trimestre de 32,6% sur un an, poussé notamment par les marchés nord-américain et chinois, a annoncé mardi l'équipementier automobile spécialisé dans la carrosserie et les réservoirs.

Interparfums: le groupe a relevé mardi ses objectifs pour 2022 en faisant état d'une "demande toujours aussi forte" pour ses marques phares au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires qui se rapproche des 200 millions d'euros malgré des tensions sur les approvisionnements.

Rémy Cointreau: le groupe de spiritueux a relevé mardi ses prévisions de résultats pour l'année 2022, en raison d'un effet favorable du taux de change et d'un chiffre d'affaires en augmentation de 34,4% au premier semestre de son exercice décalé.

Carmat: le fabricant de coeurs artificiels a annoncé pouvoir reprendre les implantations de son modèle Aeson, suspendues depuis fin 2021 à la suite d'incidents ayant affecté certaines de ses prothèses, après avoir obtenu les autorisations règlementaires nécessaires.

