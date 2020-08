La Bourse de Paris attendue en hausse

La Bourse de Paris est attendue en légère hausse lundi, guettant les signes de redémarrage de l'économie après une semaine en nette baisse

Le contrat à terme sur le CAC 40 progressait de 0,47% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, il avait fini en baisse de 1,43% à 4.783,69 points, soit une perte de 3,49% sur la semaine.

Wall Street a fini en hausse vendredi, une nouvelle fois emmenée par les géants technologiques dont Apple (+10,47%) et Facebook (+8,17%) qui ont touché un nouveau plus haut au lendemain de la publication de leurs résultats.

"Les marchés boursiers européens devraient connaître un début de semaine calme, car les investisseurs attendent les PMI de l'industrie et des services lundi et mercredi", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Une première bonne nouvelle est venue de Chine où l'activité manufacturière s'est inscrite en juillet à son plus haut niveau depuis plus de neuf ans, à un niveau supérieur aux prévisions des analystes, selon un indice indépendant publié lundi.

Vendredi, l'indice PMI officiel publié par le gouvernement chinois avait lui aussi signalé un rebond de l'activité manufacturière en juillet

Les PMI sur l'activité manufacturière des principaux pays européens sont également attendus ce matin, et dans l'après-midi aux Etats-Unis.

Outre-Atlantique, les négociations des élus américains au Congrès autour d'un plan de relance de 1.000 milliards de dollars se poursuivent. "Les républicains et les démocrates auraient fait des progrès au cours du week-end, mais un accord doit encore être finalisé", pour rassurer les marchés, estime David Madden, analyste de CMC Markets.

L'aide supplémentaire de 600 dollars par semaine versée aux chômeurs américains a pris fin vendredi, et aucune prolongation ou adaptation de cette mesure exceptionnelle ne peut être réalisée sans un accord au Congrès.

Les conséquences de la pandémie sur l'économie ont été particulièrement visibles la semaine dernière à l'occasion de la publication des résultats d'entreprises et des Produits intérieurs bruts des grandes économies mondiales.

Et le rythme de la pandémie, qui a fait plus de 685.000 morts, continue de s'accélérer dans le monde, avec un million de cas supplémentaires détectés en moins de 4 jours.

Plus de 18 millions de cas du coronavirus ont été officiellement recensés, dont plus de la moitié aux Etats-Unis et en Amérique latine et aux Caraïbes, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 22h40 GMT.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), réunie samedi à Genève, a encore averti que la pandémie de coronavirus allait probablement être "très longue".

-Valeurs à suivre-

Société Générale: le groupe bancaire a subi une perte nette de plus d'un milliard d'euros au deuxième trimestre, conséquence d'une hausse de ses provisions pour risques de crédits et d'effets exceptionnels liés à la crise du Covid-19.

CNP Assurances: le bénéfice net a baissé de 8,5% à 629 millions d'euros lors du premier semestre, durant lequel le groupe d'assurances a souffert de différents effets de la crise liée à la pandémie de Covid-19.

Alstom: la Commission européenne a autorisé vendredi sous conditions le rachat par le groupe français de la branche transports du Canadien Bombardier, qui donnera naissance au numéro deux mondial du rail, un an et demi après le mariage avorté avec Siemens.

Sanofi: le géant pharmaceutique, allié avec le britannique GSK, a trouvé vendredi un accord avec l'Union européenne pour la fourniture de 300 millions de doses de vaccins, et a aussi conclu un accord pour 100 millions de doses avec les Etats-Unis.

Secteur automobile: les immatriculations de voitures particulières neuves en France ont progressé de près de 4% en juillet après s'être effondrée de 72% en mars, de 89% en avril et de 50% en mai, sous l'effet du confinement.

fs/pn/nth