La Bourse de Paris attendue en hausse

La Bourse de Paris devrait ouvrir en nette hausse mardi, effaçant ses pertes de la veille avec la meilleure tenue de Wall Street dans la soirée lundi, ainsi qu'un répit sur les taux d'intérêt.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,85% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, il a terminé en baisse de 0,55% à 7.021,40 points, freiné par les inquiétudes provoquées par l'offensive surprise et massive, débutée samedi, du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël.

Outre Atlantique, Wall Street a terminé en hausse lundi après avoir évolué en baisse durant la première partie de la séance.

"La reprise des marchés américains", lancée après l'heure de clôture des marchés en Europe, ainsi que la baisse des taux permettent cette ouverture en hausse, décrit Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Aux Etats-Unis, les taux des emprunts d'Etat ont chuté pour la reprise de leur cotation mardi, après la fermeture du marché obligataire lundi, un mouvement également favorable aux actions.

"La présidente de l'antenne de la Banque centrale américaine de Dallas, Lorie Logan, a déclaré que la récente hausse des taux obligataires à long terme pourrait signifier qu'il est moins nécessaire que la banque centrale américaine procède à un nouveau resserrement de sa politique monétaire", a notamment repéré John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Les taux obligataires ont flambé au cours des dernières semaines, les investisseurs réévaluant leurs investissements avec la perspective de taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale américaine à un haut niveau durant une plus longue période. Le taux directeur est le principal outil de l'institution pour influer sur l'inflation.

Peu d'indicateurs économiques sont à l'agenda mardi, mais sur l'indice CAC 40, LVMH va donner le coup d'envoi de la saison des publications trimestrielles après la clôture.

Lundi après la clôture de la Bourse, la Banque de France a estimé que l'activité économique devrait enregistrer une légère progression de 0,1% au troisième trimestre sur fond de ralentissement de l'inflation.

Parmi les valeurs à suivre

Airbus: engagé dans une remontée en cadence de sa production, l'avionneur européen a livré 55 appareils commerciaux au mois de septembre, à peine plus que pendant le mois d'août, et enregistré 23 nouvelles commandes.

Euroapi: le fabricant français de principes actifs pharmaceutiques Euroapi a revu lundi à la baisse ses objectifs de croissance de chiffres d'affaires ainsi que de rentabilité. L'entreprise a expliqué cela par "pression sur les prix résultant d'une inflation plus faible et par des programmes de réduction des stocks chez certains clients" et des "retards ou de mises en pause de projets" avec des problèmes de financement des sociétés de biotechnologie.

Fnac Darty: la cour d'appel de Londres a "rejeté a l'unanimité les arguments" invoqués contre Darty concernant un contentieux lié à la cession de Comet en 2012, selon un communiqué du groupe Fnac Darty, publié lundi, qui pense être remboursé de 130 millions d'euros.

Casino: le trio d'hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse, Moez-Alexandre Zouari et leur holding 3F ont assigné en justice le fonds Attestor pour "violation du devoir de bonne foi et de loyauté" dans le dossier de la reprise du distributeur Casino.

fs/asl/clc