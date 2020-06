La Bourse de Paris attendue en forte baisse à l'ouverture

La Bourse de Paris est attendue en forte baisse à l'ouverture lundi sur fond de craintes renouvelées du risque de deuxième vague de Covid-19 dans des pays ayant déconfiné.

Le contrat à terme sur le CAC 40 reculait de 2,48% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, il avait progressé de 0,49% à 4.839,26 points après quatre séances consécutives de repli, dont une chute de 4,71% jeudi.

"Les marchés européens sont attendus en baisse en raison des craintes de seconde vague", estime David Madden, un analyste de CMC Markets.

Cette même peur a provoqué la chute de la Bourse de Tokyo lundi qui a fini sur une baisse de 3,47%.

La pandémie, qui tué plus de 431.000 personnes selon un bilan de l'AFP établi dimanche, a fait son retour en Chine. 57 nouveaux cas ont été découverts en 24 heures, dont 36 liés à un marché de gros à Pékin, le plus haut chiffre quotidien depuis avril.

Une dizaine de nouvelles zones résidentielles de la capitale chinoise ont été placées sous un strict confinement.

L'épidémie a aussi connu un regain en Iran avec plus de 100 morts en 24 heures, ce qui n'était plus arrivé depuis deux mois.

En revanche, les Etats-Unis ont connu dimanche le plus faible nombre de morts depuis plusieurs semaines selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Le pays continue toutefois d'enregistrer quelque 20.000 nouveaux cas de contamination chaque jour et peine à descendre de ce plateau car une partie du territoire a pris le relais de l'autre.

"Depuis trop longtemps, les traders ont été habitués à une baisse des taux d'infection, donc même une petite hausse fait l'effet d'un choc", commente David Madden.

Depuis les plus bas de la mi-mars, les marchés avaient des derniers temps repris des couleurs, portés en outre par les mesures de déconfinement et l'annonce des plans de relance des Etats et des banques centrales.

En Europe, plusieurs pays commencent à rouvrir leurs frontières, tandis que le président français Emmanuel Macron a annoncé dimanche plus tôt que prévu de nouvelles mesures de déconfinement, comme l'ouverture des cafés et restaurants dans toute la France métropolitaine.

"La normalisation en Europe ne devrait pas recueillir l'appréciation des investisseurs dans les entreprises européennes, qui seront touchées par les conséquences de la hausse des cas dans les autres pays, en plus du risque de connaître d'ici peu une tendance similaire sur le continent", estime Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank.

En outre, l'optimisme d'une reprise rapide a été douché par les annonces des prévisions prudentes de la croissance mondiale par les institutions internationales la semaine précédente, ainsi que par la Fed, qui a choisi mercredi de ne pas mettre en oeuvre de nouvelles mesures de soutien.

De côté des indicateurs, les investisseurs ont déjà pris connaissance de l'augmentation de la production industrielle chinoise pour le deuxième mois consécutif (+4,4%), alors que les ventes au détail ont ralenti leur baisse (-2,8%) après leur plongeon au début d'année.

Aux Etats-Unis, l'indice d'activité manufacturière de la région de New-York est publié à 14H30 (12H30 GMT).

VALEURS A SUIVRE

Orange: Le PDG de l'opérateur français de télécommunications, Stéphane Richard, a indiqué viser des acquisitions à l'étranger, notamment en Afrique, pour tirer parti des opportunités de la crise ces prochains mois, dans une interview aux Echos.

Verallia: Le groupe verrier, qui sera rétrogradé de l'indice SBF 120 le 22 juin, va supprimer 130 postes dans ses usines en France, pénalisé par la baisse de la demande pour le marché du vin et de la hausse parallèle des importations.

