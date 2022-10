La Bourse de Paris attendue en baisse, sous une pluie de résultats

La Bourse de Paris est attendue en baisse à l'ouverture, sous une pluie de résultats d'entreprises, après les mauvaises performances des géants technologiques outre-Atlantique.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,58% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, la Bourse de Paris a été la seule place européenne à clôturer en baisse, de 0,51%.

Aux États-Unis, Wall Street a souffert de la débâcle de Meta: le Nasdaq a perdu 1,63%, mais le Dow Jones a clôturé en hausse (+0,62%). Le scénario, déjà vu cette semaine après les résultats mal accueillis d'Alphabet et de Microsoft, risque de se produire avec Apple et Amazon vendredi.

"Pour résumer, les géants de la tech américains ont plutôt gâché la fête et tous les regards sont tournés vers les grandes compagnies pétrolières pour inverser la tendance", avec les résultats d'Exxon Mobil et Chevron notamment, selon Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Mais la tendance générale des indices boursiers est porteuse avec plusieurs signes montrant que les Banques centrales pourraient commencer à se diriger vers des politiques monétaires moins strictes dans les prochaines semaines.

"La hausse surprise de 50 points de base de la Banque du Canada mercredi, conjuguée aux prévisions moins optimistes de la BCE cette nuit, a renforcé l'idée que le pic de resserrement mondial est passé", a commenté Stephen Innes, de Spi AM.

La perspective d'un retournement du cycle économique a favorisé la baisse des taux obligataires, qui accompagnent le scénario, désormais dominant chez les opérateurs, d'une banque centrale américaine (Fed) prête à lever le pied prochainement.

Le coût de l'emprunt pour l'État français à 10 ans a baissé après les annonces de la BCE pour s'établir à 2,45% vendredi, contre plus de 3% la semaine dernière, au plus haut depuis 2012.

Parmi les valeurs à suivre vendredi:

Air France-KLM: le groupe franco-néerlandais a engrangé 460 millions d'euros de bénéfice net au troisième trimestre grâce à une forte demande de voyages aériens pendant l'été, réalisant même un chiffre d'affaires supérieur à la période correspondante de 2019, avant le Covid.

Airbus: le groupe a dégagé un bénéfice net en hausse de 65%, à 667 millions d'euros, réalisant une "solide performance financière" au troisième trimestre, selon un communiqué vendredi.

Safran: la reprise du trafic aérien pendant l'été et la montée en cadence de la production des avionneurs ont fait bondir le chiffre d'affaires de Safran de 29,9% au troisième trimestre, il s'établit désormais à 4,85 milliards en données ajustées. Le groupe a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour 2022.

Danone: le géant français de l'agroalimentaire a relevé une nouvelle fois jeudi après-bourse les objectifs de croissance de son chiffre d'affaires annuel, qui devrait augmenter de 7 à 8% en 2022, grâce à la hausse des prix de ses produits.

Saint-Gobain: le groupe français de matériaux de construction a annoncé jeudi, après-bourse, une progression de 19,6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, s'établissant à 12,9 milliards d'euros grâce à des hausses de prix de 15% alors que les volumes sont en baisse sur fond de ralentissement des constructions neuves.

Sanofi: le laboratoire français a revu à la hausse ses perspectives pour 2022, après avoir réalisé des ventes en nette croissance au troisième trimestre, toujours dopées par son médicament phare Dupixent, mais aussi par les vaccins.

Amundi: le gérant d'actifs, leader du secteur en Europe, a continué de souffrir du contraste entre l'année boursière faste de 2021 et celle plus complexe de 2022, avec un recul de son bénéfice net de 18,7% sur un an au troisième trimestre. Amundi a engrangé 261 millions d'euros de bénéfice net entre juillet et septembre, un montant un peu supérieur aux attentes des analystes interrogés par l'agence Bloomberg et le fournisseur de données Factset.

Valeo: l'équipementier Valeo a publié jeudi un rebond de 33% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 5,3 milliards d'euros.

Ubisoft: l'éditeur français de jeux vidéo a essuyé jeudi une perte nette de 190,1 millions d'euros au premier semestre de l'exercice décalé 2022-2023, malgré les revenus en hausse issus de son catalogue au deuxième trimestre.